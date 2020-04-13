Просчитали мутации COVID-19 и выяснили, какие преобладают в разных частях света
Ученые из Кембриджский университета проанализировали 160 полных геномов вируса SARS-CoV-2, которые получили от больных с тяжелой формой коронавируса. В течение исследования они выделили три основных генетических варианта коронавируса.
По времени происхождения, ученые присвоили им индекс A, B и С, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.
К теме COVID-19 мутирует: что это значит и станет ли это препятствием для изобретения вакцины
На протяжении исследования ученые обнаружили интересный факт. Исходный тип A, который передался людям от летучих мышей и, вероятнее всего, стал причиной вспышки в Ухане, оказался далеко не самым распространенным в Китае и странах Восточной Азии.
Исследователи обнаружили, что типы A и C наиболее распространены в Европе и США. Зато в странах Восточной Азии самым распространенным оказался тип B, который, выходя за пределы региона, мутировал в другие типы.
Вместе с тем, картина распространения различных типов вируса не везде однородная. К примеру, несмотря на доминирование разновидностей A и С в Европе, в Швейцарии, Германии, Бельгии и Нидерландах чаще встречался тип B. Это может свидетельствовать о том, что вирус мог попасть к этим странам напрямую из Китая.
Филогенетическая карта взаимосвязи различных подтипов коронавирус / PNAS
Зато первые инфицированные в Италии, Франции, Англии и Швеции имели именно тип С. В материковом Китае этого типа фактически нет – единичные случаи заражения типом С есть лишь в некоторых странах и регионах Юго-Восточной Азии: Сингапуре, Южной Корее и Гонконге.
С помощью детального изучения геномов, ученые сумели проследить путь мутаций и распространения патогенов. К примеру, геном вируса, который обнаружили у мексиканского пациента больным коронавирусом, "мигрировал" из Италии. И крайне интересно, что этот "итальянский" подтип вируса обнаружили у первого больного в Мюнхене. Зато этот мужчина заразился коронавирусом от коллеги из Шанхая, который подхватил инфекцию во время поездки в Ухань.
Эта работа позволяет пролить свет на эволюцию вируса и может помочь предсказать следующие вспышки заболеваемости.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.
Читайте также
-
Коронавирус на Закарпатье: COVID-19 обнаружили еще у 5 медиковсегодня , 18:10
-
Почему нельзя сжигать сухую траву: последствия и наказаниесегодня , 16:01
-
Китайские ученые утверждают, что много людей не вырабатывают антитела к коронавирусусегодня , 17:26
-
Сколько украинцев болеют COVID-19 за рубежом – новые данные МИДсегодня , 22:03
-
Коронавирус во Франции: карантин продлили до 11 маясегодня , 22:14
-
Коронавирус в России: зафиксировали новый антирекордсегодня , 11:05