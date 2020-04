Просчитали мутации COVID-19 и выяснили, какие преобладают в разных частях света

Ученые из Кембриджский университета проанализировали 160 полных геномов вируса SARS-CoV-2, которые получили от больных с тяжелой формой коронавируса. В течение исследования они выделили три основных генетических варианта коронавируса.

По времени происхождения, ученые присвоили им индекс A, B и С, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

На протяжении исследования ученые обнаружили интересный факт. Исходный тип A, который передался людям от летучих мышей и, вероятнее всего, стал причиной вспышки в Ухане, оказался далеко не самым распространенным в Китае и странах Восточной Азии.

Исследователи обнаружили, что типы A и C наиболее распространены в Европе и США. Зато в странах Восточной Азии самым распространенным оказался тип B, который, выходя за пределы региона, мутировал в другие типы.

Вместе с тем, картина распространения различных типов вируса не везде однородная. К примеру, несмотря на доминирование разновидностей A и С в Европе, в Швейцарии, Германии, Бельгии и Нидерландах чаще встречался тип B. Это может свидетельствовать о том, что вирус мог попасть к этим странам напрямую из Китая.

Филогенетическая карта взаимосвязи различных подтипов коронавирус / PNAS

Зато первые инфицированные в Италии, Франции, Англии и Швеции имели именно тип С. В материковом Китае этого типа фактически нет – единичные случаи заражения типом С есть лишь в некоторых странах и регионах Юго-Восточной Азии: Сингапуре, Южной Корее и Гонконге.

С помощью детального изучения геномов, ученые сумели проследить путь мутаций и распространения патогенов. К примеру, геном вируса, который обнаружили у мексиканского пациента больным коронавирусом, "мигрировал" из Италии. И крайне интересно, что этот "итальянский" подтип вируса обнаружили у первого больного в Мюнхене. Зато этот мужчина заразился коронавирусом от коллеги из Шанхая, который подхватил инфекцию во время поездки в Ухань.

Эта работа позволяет пролить свет на эволюцию вируса и может помочь предсказать следующие вспышки заболеваемости.

