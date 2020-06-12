Во время ослабления карантинных ограничений в Украине возобновилась работа салонов красоты, парикмахерских, барбершопов. Однако забывать о собственной безопасности нельзя и следует обязательно придерживаться физического дистанцирования, правил респираторной защиты и гигиены рук.

Рекомендации опубликовала пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.

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Во время походов в парикмахерскую, салон красоты или в других публичных местах держитесь на расстоянии не менее метра от других и, по возможности, не касайтесь руками глаз, рта, носа,

– отмечают в источнике.

Рекомендации по посещению парикмахерских во время пандемии коронавируса

После возвращения из салона красоты тщательно помойте руки теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд.

Регулярно и тщательно мойте руки или обрабатывайте их дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%.

Избегайте мест большого скопления людей.

Соблюдайте правила респираторной гигиены. Во время кашля или чихания прикрывайте рот и нос сгибом локтя или салфеткой.

Использованную салфетку следует выбросить и вымыть руки.

Если повысилась температура, появились кашель и затрудненное дыхание, обратитесь к семейному врачу.

Показатель заболеваемости COVID-19

В Центре подчеркнули, что по состоянию на 12 июня показатель заболеваемости коронавирусом составил 71 на 100 тысяч населения. Показатель летальности – 2,9%. Еще два дня назад показатель заболеваемости COVID-19 составил 67,8 на 100 тысяч населения.

По состоянию на 12 июня в Украине зарегистрировали 29 753 больных COVID-19. Из них 13 567 человек выздоровели. К сожалению, 870 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.