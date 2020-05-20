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Послабление не на пользу: в мире за сутки рекордное количество новых случаев COVID-19

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За сутки в мире зарегистрировали рекордное количество случаев COVID-19
За сутки в мире зарегистрировали рекордное количество случаев COVID-19 / GettyImages

За сутки в мире зарегистрировали 106 тысяч случаев коронавируса. Эта цифра стала рекордной: за все время вспышки пандемии еще не регистрировали такого большого количества новых заражений.

Почти две трети из этих случаев зарегистрировали только в четырех странах. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения в своем твиттере.

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В ВОЗ напомнили, что перед человечеством еще стоит долгий путь преодоления COVID-19. И это на фоне того, что большинство стран Европы ослабляют карантине мероприятия, открывают границы и возвращаются к привычному ритму жизни.

Больше о том, какие страны и с какой даты отменяют карантин читайте по ссылке.

Где случаев коронавируса зарегистрировали больше

Антилидером мирового рейтинга являются США, которые удерживают первую позицию по распространению коронавируса уже в течение нескольких недель. За сутки здесь выявили более 14 тысяч новых случаев.

На втором месте по количеству распространений Россия – за сутки здесь 8 тысяч 764 случая COVID-19. 5 с половиной тысяч заражений в сутки подтвердили в Индии.

В неожиданные антилидеры рейтинга вырвалась Бразилия с почти тремя с половиной тысячами новых случаев. В целом, ситуация в Южной Америке стала ухудшаться: более 4 тысяч случаев за сутки зарегистрировали в Чили и Перу.

 

Автор: Вероника Климская
Теги: Новости США Коронавирус COVID-19 ВОЗ Карантин в Украине 2020 Новости Украины Здоровье Лечение
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