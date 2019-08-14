После "химии" выкручивает так, что хочется выть, – Соколова о важности медицинского каннабиса

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Янина Соколова
Янина Соколова / Elle.ua

Известная журналистка и видеоблоггер Янина Соколова пережила рак и знает, какую боль и отчаяние приходится выдерживать людям с таким недугом. Поэтому ведущая активно говорит о доступе к медицинскому каннабису в Украине – препарату, который позволяет избавиться от боли и избежать побочного действия.

Об этом Янина Соколова рассказала в интервью 24 каналу.

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"Для читателей я поясню, что после второй "химии" у тебя выпадают волосы, брови и ресницы. То есть, где-то на третьей "химии" у меня не было уже ничего. Украинцы об этом еще ничего не знали, все мои проекты выходили, а мы 2,5 часа делали мне брови и ресницы – никто этого даже не заметил. Из-за качественного парика, которая сейчас на мне, очень сложно поверить, что это не мои волосы. Оно реально выглядит очень естественно", – вспоминает Янина.

Но отчаяние, которое у меня было из-за химиотерапии, связано еще и с различными физиологическими изменениями – не буду расписывать, они не очень приятные. Я прошла 30 курсов лучевой терапии – когда ты ложишься в такой саркофаг, похожий на солярий, и тебя облучают. А потом на облученных участках – реакция, потому что это же фактически радиация…
– объяснила журналистка.

Она рассказала, как было плохо контролировать все на работе во время проектов, когда это только третий день после "химии".

"Поясню для тех, кто, к счастью, никогда не имел с этим дела. Первые семь дней после "химии" – это ад, которого я не пожелаю даже врагу. Ты не можешь спокойно сидеть на месте – тебя настолько выкручивает, что хочется выть воем. И ничего не помогает", – поделилась болезненными воспоминаниями Янина.

Поэтому я сейчас активно говорю о доступе к медицинскому каннабису, ведь все те препараты, которые мне кололи, имели побочное действие. Доступ к медицинскому каннабису – это возможность украинцам, имеющим онкологические недуги, эпилептические, неврологические, плюс военным, страдающим от посттравматического синдрома без конечностей (а это – бешеная боль!), избавиться от боли и избежать побочного действия,
– отметила ведущая.

Янина рассказала, что американские украинцы передали ей несколько футляров с канабисом, и она использовала его во время этого ужасного периода.

Поэтому очень жду, что закон наконец будет принят,
– добавила Соколова.

Первую и вторую часть интервью с Яниной Соколовой читайте на сайте 24 канала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 травня у Києві відбудеться ІІ Міжнародна медична канабіс конференція - IMCC 2019 @u_a_m_c, яку підтримує проект Я, Ніна. ⠀ Цьогоріч в Україні цей захід проходить вже вдруге. Перша конференція зібрала понад 500 учасників, серед яких: ⠀ ️медичні пацієнти ️лікарі ️фармацевти ️учені ️горомадські активісти ⠀ Яніна Соколова @yanina_sokolova : "На другій міжнародній медичній канабіс конференції я виступатиму в ролі запрошеного спікера. Я говоритиму про те, що мінімізувати біль - головне завдання, яке вирішує медичний канабіс. Я сама пройшла через пекло постхіміотерапевтичного періоду. Доступ до медичного канабісу змінить життя онкохворих. Дасть їм право комфортного життя у найскладніший період життя." ⠀ Конференція відбуватиметься за підтримки Міністерства охорони здоров'я України. Свою участь у заході вже підтвердило понад 300 гостей та учасників, серед них – 125 лікарів з усієї України. Деталі тут: https://umca.org.ua/2019/ ⠀ Організатори заходу наголошують на стрімкій зміні ставлення до медичного канабісу в світі. Через велику кількість доказів ефективного використання канабісу для лікування захворювань Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує ООН переглянути класифікацію рослини з огляду на її терапевтичне застосування. Європейський парламент, своєю чергою, закликає країни ЄС до єдиної регуляторної політики щодо лікарських засобів на основі продуктів конопель. Решта тексту в коментарі

Допис, поширений Я, Ніна (@yaninafilm)

 

Что известно о легализации каннабиса в Украине

По словам и.о.  министра здравоохранения Ульяны Супрун, применение каннабиса при сложных недугах, которые вызывают сильную боль, – это нормальная мировая практика. Украинская ассоциация медицинского каннабиса оценивает количество потенциальных потребителей в 2 миллиона человек.

В марте 2019 года был разработан законопроект об использовании марихуаны
в медицинских целях. 15 мая Комитет ВРУ по вопросам прав человека, нацменьшинств и межнациональных отношений единогласно поддержал законопроект №10313 по обеспечению фундаментального права лица на жизнь. Однако документ не был вынесен не рассмотрение парламента.

 
Когда применяют медицинский каннабис
Каннабис применяется во время лечения многих заболеваний: в частности рака, множественного склероза, болезни Альцгеймера, эпилепсии, ВИЧ.

Противники легализации медицинской марихуаны отмечают, что регулярное и длительное использование приводит к изменениям в мозге, и проблемам с психическим здоровьем. Однако стоит отметить, что каннабис, в отличие от других препаратов, имеет намного меньше побочных действий.

Для начала стоит запомнить, что растение конопли содержит в себе большое количество различных веществ.

Среди веществ в каннабисе:

  1. тетрагидроканнабинол (THC), обладающий психотропным действием на человеческий организм;
  2. каннабидиол (СBD), который психотропного действия не имеет, зато дает лечебный эффект при многих заболеваниях, в частности – эпилепсии, онкозаболеваниях, СПИД, посттравматических расстройствах и тому подобном.

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Селекционеры, в частности и украинские, уже вывели сорта конопли с минимальным содержанием THC. Впрочем, это вещество, несмотря на свою "опасность", также имеет лечебный эффект – в зависимости от дозы, комбинации и диагноза.

медичний канабіс
Что способны лечить вещества из каннабиса

blog_ava
Чем полезно пиво и как правильно его употреблять
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Теги: Новости Украины Здоровье Новости Здоровье Лечение Медицина Онкозаболевания Журналисты медицинский каннабис
Источник: 24 канал
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