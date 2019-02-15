После неудачного пирсинга у 20-летней девушки отказали ноги

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После неудачного пирсинга у 20-летней девушки отказали ноги (иллюстрация)
После неудачного пирсинга у 20-летней девушки отказали ноги (иллюстрация)

20-летняя Лайане Диас из Бразилии после неудачного пирсинга на носу потеряла возможность ходить.

Девушка решила проколоть нос в июле 2018 года, пишет Daily Mail. После чего у нее возникло кровотечение, и нос начал опухать. Но это не насторожило девушку. Впоследствии у Лайане повысилась температура, а затем в ногах она почувствовала сильную боль.

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Вскоре все тело занемело. Девушка обратилась за помощью к медикам.

Анализ крови показал, что девушка подхватила золотистый стафилококк, который мог попасть туда при пирсинге. Состояние Лайане ухудшалось, ее перевели в столичную больницу.

20-річна Лайане Діас
20-летняя Лайане Диас

Девушке сделали томографию, которая показала скопление гноя объемом 500 миллилитров возле позвоночного столба. Жидкость сдавливала позвонки, что привело к повреждению спинного мозга.

Для того, чтобы остановить распространение инфекции в организме, врачам пришлось провести экстренную операцию

Диас выписалась из больницы через два месяца, но по-прежнему не может двигать одной ногой. Врачи пока не дают прогнозов, сможет ли девушка ходить.

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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