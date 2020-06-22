Последствия пандемии COVID-19 будут ощущаться еще несколько десятилетий, – ВОЗ
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что последствия коронавируса человечество будет ощущать еще в течение нескольких десятилетий.
По словам Тедроса Адханома Гебрейесуса, пандемия коронавируса все еще набирает обороты, сообщает The Economic Times.
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Председатель ВОЗ пояснил, что пандемии проходят намного труднее, чем обычные кризисы отрасли здравоохранения. Вследствие этого "ее последствия будут ощущаться в течение десятилетий".
Это еще и экономический кризис и социальный кризис, а во многих странах – еще и политический кризис,
– отметил он.
Отметим, что 22 июня количество выявленных случаев коронавируса превысило 9 миллионов.
Согласно данным Worldometers, сейчас в мире зарегистрировано 9 089 095 случаев заражения коронавирусом. Из них продолжают болеть 3 751 287 пациентов, ведь 4 866 398 больных выздоровели, а 471 410 умерли.
Хронология COVID-19 от первого до последнего миллиона:
- Первый миллион – 2 апреля – 1 013 863 случая заражения, 55 833 смерти, 209 952 человека выздоровели.
- Второй миллион – 15 апреля – 2 055 748 больных, 140 684 умерли, 510 239 выздоровели.
- Третий миллион – 27 апреля – 3 023 722 инфицированных, 214 443 летальных случая, 873 509 пациентов преодолели болезнь.
- Четвертый миллион – 9 мая – 4 024 009 случаев заражения, 279 311 человек умерли, 1 375 440 выздоровели.
- Пятый миллион – 21 мая – 5 102 424 случая, 332 924 летальных, 1 948 123 выздоровели.
- Шестой миллион – 31 мая – 6 120 740 случаев заражений, 370 854 пациента умерли, 2 600 866 выздоровели.
- Седьмой миллион – 8 июня – 7 081 050 пациентов, из них 404 993 умерли, а 3 176 612 выздоровели.
- Восьмой миллион – 16 июня – 8 051 357 больных, 437 272 смерти, 3 889 262 преодолели болезнь.
- Девятый миллион – 22 июня – 9 089 095 больных, 471 410 умерли, 4 866 398 выздоровели.