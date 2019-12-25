Как изменения климата повлияли на здоровье человечества в 2019 году и сколько людей погибло
Майбутні наслідки кліматичних змін давно обговорюються, але варто усвідомити, що ці наслідки не десь далеко – вони почались вже.
Изменение климата уже усиливает хронические и инфекционные заболевания, влияет на нехватку продовольствия и воды, увеличивает риск пандемии и способствует массовому перемещению населения. Как экстремальная климатическая ситуация уже влияет на здоровье человечества – читайте в материале Здоровье 24.
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Загрязнение воздуха и ежегодная смертность
Выбросы сажи, метана и оксида азота – мощные факторы глобального потепления, и вместе с другими загрязнителями, например углеродом и озоном, они являются причиной более 7 миллионов смертей в год. Для осознания – ежегодно от загрязненного воздуха умирает каждый восьмой человек в мире.
Эта проблема существует не только в городах с плохим качеством воздуха, таких как Нью-Дели, Пекин и Сан-Паулу. По данным Всемирной организации здравоохранения, опасными выбросами дышит 91% жителей городов по всему миру.
Смог в Киеве в 2019 году / depositphotos
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Треть смертей от инсульта, рака легких и сердечных болезней связаны с загрязнением атмосферы, ведь смог в воздухе вызывает эффект, подобный курению табака.
Загрязнение воздуха имеет катастрофические последствия для детей. Во всем мире до 14% детей в возрасте от 5 до 18 лет страдают астмой именно из-за него. От респираторных заболеваний, вызванных им, ежегодно умирают 543 тысячи детей в возрасте до 5 лет.
Также загрязненный воздух связан с детским раком и влияет на развитие мозга плода. Кроме того, оно вызывает когнитивные нарушения как у детей, так и у взрослых.
Согласно новому исследованию, опубликованному в научном журнале Nature, тепловые волны способствуют преждевременному рождению детей, что может привести к проблемам с дыханием на протяжении всей жизни.
Сколько людей погибло от изменений климата в 2019 году
Аномальная жара
1 августа Всемирная метеорологическая организация заявила, что июль 2019 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. В целом, весь год оказался самым жарким годом в истории.
По словам министра здравоохранения страны, рекордные температуры в июне и июле 2019 года привели к гибели 1435 человек. Половина погибших – пожилые люди в возрасте от 75 лет.
Аномально жаркое лето во Франции 2019 года / wionews.com
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С середины мая до середины июня 2019 года в Индии и Пакистане была сильная жара, которая унесла жизни более 1100 человек.
Число ежедневных смертей в Британии было самым высоким за всю историю именно этим летом - с отметки 1100 оно выросло до 1500. Несмотря на это, представители здравоохранения страны сказали, что не уверены в том, сколько именно летальных случаев произошло непосредственно из-за жары.
Известно, что жара унесла жизни двух испанцев и трех итальянцев.
Тепловая волна, которая накрыла Японию сразу после сезона дождей, стала причиной 162 смертей.
2964 человека погибли в Нидерландах в промежутке с 22 июля по 9 августа.
Жара в Нидерландах летом 2019 года / washingtonpost.com
Бельгия
Бельгийский институт здравоохранения заявил о превышении смертности этим летом. В общем, внезапной смертью в период аномальной жары умерли 716 человек.
В октябре власти Бельгии заявили, что слишком рано делать выводы относительно количества смертей летом 2019 года и что Бельгийский институт охраны здоровья еще не знает конкретных причин смерти, поэтому невозможно определить точную причину избыточной смертности.
Украина
Этим летом в Украине также была зафиксирована рекордно высокая температура. И хоть Минздрав не вел подсчеты о количестве погибших от тепловых и солнечных ударов, известно, что от жары в нашей стране умерли как минимум два человека.
Ожидается, что в период 2030-2050 годов изменение климата станет причиной примерно 250 000 дополнительных смертей в год только из-за недоедания, малярии, диареи и тепловых ударов.
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Наводнения и пожары
Во Франции с октября никак не прекратятся экстремальные погодные условия: проливные дожди, сильные наводнения и ветры. Известно, что в октябре из-за наводнения погибли 4 человека, а с начала декабря – 12.
Наводнения в Венеции / AFP
Также в октябре сильные наводнения произошли в Японии, в результате которых погибли 10 человек.
Власти Уганды сообщает, что по состоянию на 9 декабря число погибших из-за наводнения и оползней возросло до 36 человек.
Между тем, государственный министр Уганды Муса Экверу заявил, что есть опасения по поводу вспышек инфекционных заболеваний, связанных с водой. Например, холеры.
Во время наводнения в Венеции в декабре 2019 года погибло 2 человека, а во время наводнения в Израиле – 1 человек.
Также невозможно обойти разрушительный ураган Дориан, который стал крупнейшим стихийным бедствием за всю историю Багам, унеся жизни 70 жителей острова и 3 на территории США. Ураган как будто завис на одном месте. По словам метеорологов, причиной стали два совершенно разных антициклона, которые буквально "подпирали" ураган с обеих сторон.
В этом году на Земле произошли три масштабных пожара, которые были вызваны засухой. Пожары в Амазонии, Сибири и Австралии – ударили не только по экосистеме, но и ускорили процесс потепления.
Пожары в Австралии продолжаются до сих пор, не утихая с сентября. По состоянию на 3 декабря, они унесли жизни 9 человек, еще 7 человек считаются пропавшими без вести.
Лесные пожары в Австралии / aljazeera.com
Что мы имеем
ВОЗ опросили представителей 101 страны со всех континентов. Организация обнаружила, что политики все чаще обращают внимание на изменения климата.
- Половина опрошенных стран разработали национальную стратегию или план по охране здоровья и изменению климата.
- К сожалению, только 38% имеют возможность хотя бы частично предоставить финансы на реализацию стратегии.
- Менее 10% направляют ресурсы на ее полное осуществление.
48% стран провели оценку рисков влияния климатических изменений на здоровье населения. Самыми распространенными рисками они назвали: тепловой удар, травмы или смерть от экстремальных погодных явлений, пищевых продуктов, воды и трансмиссивных болезней (таких как холера, лихорадка денге или малярия).
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В 2019 году в Мозамбике были зарегистрированы вспышки холеры / AFP
Исследование показало, что страны испытывают трудности с доступом к международному климатическому финансированию для защиты здоровья своих людей. Более 75% сообщили об отсутствии информации о возможности доступа к климатическому финансированию, более чем 60% об отсутствии связи между субъектами здравоохранения и процессами климатического финансирования и более 50% об отсутствии возможностей для подготовки предложений.
Достижения целей Парижского соглашения может спасти около 20 миллионов жизней в год к 2050 году, однако многие страны не могут выполнить реализацию плана в связи с финансовыми и социальными трудностями.
Опрос показывает, что менее 25% стран имеют четкое сотрудничество между учреждениями здравоохранения и ключевыми секторами, отвечающими за изменения климата, загрязнение воздуха, транспорт, производство электроэнергии и бытовую энергию.
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