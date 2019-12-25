Как изменения климата повлияли на здоровье человечества в 2019 году и сколько людей погибло

Майбутні наслідки кліматичних змін давно обговорюються, але варто усвідомити, що ці наслідки не десь далеко – вони почались вже.

Изменение климата уже усиливает хронические и инфекционные заболевания, влияет на нехватку продовольствия и воды, увеличивает риск пандемии и способствует массовому перемещению населения. Как экстремальная климатическая ситуация уже влияет на здоровье человечества – читайте в материале Здоровье 24.

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Загрязнение воздуха и ежегодная смертность

Выбросы сажи, метана и оксида азота – мощные факторы глобального потепления, и вместе с другими загрязнителями, например углеродом и озоном, они являются причиной более 7 миллионов смертей в год. Для осознания – ежегодно от загрязненного воздуха умирает каждый восьмой человек в мире.

Эта проблема существует не только в городах с плохим качеством воздуха, таких как Нью-Дели, Пекин и Сан-Паулу. По данным Всемирной организации здравоохранения, опасными выбросами дышит 91% жителей городов по всему миру.



Смог в Киеве в 2019 году / depositphotos

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Треть смертей от инсульта, рака легких и сердечных болезней связаны с загрязнением атмосферы, ведь смог в воздухе вызывает эффект, подобный курению табака.

Загрязнение воздуха имеет катастрофические последствия для детей. Во всем мире до 14% детей в возрасте от 5 до 18 лет страдают астмой именно из-за него. От респираторных заболеваний, вызванных им, ежегодно умирают 543 тысячи детей в возрасте до 5 лет.

Также загрязненный воздух связан с детским раком и влияет на развитие мозга плода. Кроме того, оно вызывает когнитивные нарушения как у детей, так и у взрослых.

Согласно новому исследованию, опубликованному в научном журнале Nature, тепловые волны способствуют преждевременному рождению детей, что может привести к проблемам с дыханием на протяжении всей жизни.

Сколько людей погибло от изменений климата в 2019 году

Аномальная жара

1 августа Всемирная метеорологическая организация заявила, что июль 2019 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. В целом, весь год оказался самым жарким годом в истории.

Франция

По словам министра здравоохранения страны, рекордные температуры в июне и июле 2019 года привели к гибели 1435 человек. Половина погибших – пожилые люди в возрасте от 75 лет.



Аномально жаркое лето во Франции 2019 года / wionews.com

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Индия

С середины мая до середины июня 2019 года в Индии и Пакистане была сильная жара, которая унесла жизни более 1100 человек.

Англия

Число ежедневных смертей в Британии было самым высоким за всю историю именно этим летом - с отметки 1100 оно выросло до 1500. Несмотря на это, представители здравоохранения страны сказали, что не уверены в том, сколько именно летальных случаев произошло непосредственно из-за жары.

Испания и Италия

Известно, что жара унесла жизни двух испанцев и трех итальянцев.

Япония

Тепловая волна, которая накрыла Японию сразу после сезона дождей, стала причиной 162 смертей.

Нидерланды

2964 человека погибли в Нидерландах в промежутке с 22 июля по 9 августа.



Жара в Нидерландах летом 2019 года / washingtonpost.com

Бельгийский институт здравоохранения заявил о превышении смертности этим летом. В общем, внезапной смертью в период аномальной жары умерли 716 человек.

В октябре власти Бельгии заявили, что слишком рано делать выводы относительно количества смертей летом 2019 года и что Бельгийский институт охраны здоровья еще не знает конкретных причин смерти, поэтому невозможно определить точную причину избыточной смертности.

Этим летом в Украине также была зафиксирована рекордно высокая температура. И хоть Минздрав не вел подсчеты о количестве погибших от тепловых и солнечных ударов, известно, что от жары в нашей стране умерли как минимум два человека.

Ожидается, что в период 2030-2050 годов изменение климата станет причиной примерно 250 000 дополнительных смертей в год только из-за недоедания, малярии, диареи и тепловых ударов.

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Наводнения и пожары

Во Франции с октября никак не прекратятся экстремальные погодные условия: проливные дожди, сильные наводнения и ветры. Известно, что в октябре из-за наводнения погибли 4 человека, а с начала декабря – 12.



Наводнения в Венеции / AFP

Также в октябре сильные наводнения произошли в Японии, в результате которых погибли 10 человек.

Власти Уганды сообщает, что по состоянию на 9 декабря число погибших из-за наводнения и оползней возросло до 36 человек.

Между тем, государственный министр Уганды Муса Экверу заявил, что есть опасения по поводу вспышек инфекционных заболеваний, связанных с водой. Например, холеры.

Во время наводнения в Венеции в декабре 2019 года погибло 2 человека, а во время наводнения в Израиле – 1 человек.

Также невозможно обойти разрушительный ураган Дориан, который стал крупнейшим стихийным бедствием за всю историю Багам, унеся жизни 70 жителей острова и 3 на территории США. Ураган как будто завис на одном месте. По словам метеорологов, причиной стали два совершенно разных антициклона, которые буквально "подпирали" ураган с обеих сторон.

В этом году на Земле произошли три масштабных пожара, которые были вызваны засухой. Пожары в Амазонии, Сибири и Австралии – ударили не только по экосистеме, но и ускорили процесс потепления.

Пожары в Австралии продолжаются до сих пор, не утихая с сентября. По состоянию на 3 декабря, они унесли жизни 9 человек, еще 7 человек считаются пропавшими без вести.



Лесные пожары в Австралии / aljazeera.com

Что мы имеем

ВОЗ опросили представителей 101 страны со всех континентов. Организация обнаружила, что политики все чаще обращают внимание на изменения климата.

Половина опрошенных стран разработали национальную стратегию или план по охране здоровья и изменению климата.

К сожалению, только 38% имеют возможность хотя бы частично предоставить финансы на реализацию стратегии.

Менее 10% направляют ресурсы на ее полное осуществление.

48% стран провели оценку рисков влияния климатических изменений на здоровье населения. Самыми распространенными рисками они назвали: тепловой удар, травмы или смерть от экстремальных погодных явлений, пищевых продуктов, воды и трансмиссивных болезней (таких как холера, лихорадка денге или малярия).

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В 2019 году в Мозамбике были зарегистрированы вспышки холеры / AFP

Исследование показало, что страны испытывают трудности с доступом к международному климатическому финансированию для защиты здоровья своих людей. Более 75% сообщили об отсутствии информации о возможности доступа к климатическому финансированию, более чем 60% об отсутствии связи между субъектами здравоохранения и процессами климатического финансирования и более 50% об отсутствии возможностей для подготовки предложений.

Достижения целей Парижского соглашения может спасти около 20 миллионов жизней в год к 2050 году, однако многие страны не могут выполнить реализацию плана в связи с финансовыми и социальными трудностями.

Опрос показывает, что менее 25% стран имеют четкое сотрудничество между учреждениями здравоохранения и ключевыми секторами, отвечающими за изменения климата, загрязнение воздуха, транспорт, производство электроэнергии и бытовую энергию.

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