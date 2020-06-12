Послеродовая депрессия у мужчин: что это, когда и почему возникает
Послеродовая депрессия – это форма психического расстройства (депрессии), возникающая у женщин в период первых 6 недель после родов. Но это, конечно же, вовсе не означает, что депрессия не может возникнуть у женщины позже. Или не у женщины, а и у мужчины.
Но классификация депрессии будет другая. Может отличаться и процесс лечения, поэтому его назначает только врач, рассказал психотерапевт Денис Заклицкий, пишет 24 канал.
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Почему возникает депрессия у мужчин после рождения ребенка
Мужчина после рождения ребенка также может столкнуться с психическим расстройством. Способствовать его возникновению могут:
- трудности с зачатием и/или тяжелая беременность мамы его ребенка – мужчины тоже испытывают переживания в подобных случаях;
- осложненные роды, особенно если мужчина узнает об этом не после их завершения, а фактически является наблюдателем – это переживания и чувства собственного бессилия перед происходящим;
- необычная новая роль отца – сопутствующая взрослая ответственность после появления ребенка;
- усталость – нередко мужчинам приходится больше работать, чтобы обеспечить семью;
- недостаток сна – сейчас мужчины становятся больше вовлечены в уход за ребенком, в том числе и ночью,
- другие жизненные стресс-факторы – финансовые трудности, проблемы в семье или на работе, например.
Рождение ребенка может вызвать стресс / Фото unsplash
Причем, говоря о психическом расстройстве в таком случае, стоит вспомнить не только депрессию.
Так, например, в период беременности женщины или в процессе родов, а также после них может возникнуть психотравмирующая ситуация. Например, неожиданные стремительные роды, и, соответственно, переживания о своей женщине и ребенке.