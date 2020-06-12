Послеродовая депрессия – это форма психического расстройства (депрессии), возникающая у женщин в период первых 6 недель после родов. Но это, конечно же, вовсе не означает, что депрессия не может возникнуть у женщины позже. Или не у женщины, а и у мужчины.

Но классификация депрессии будет другая. Может отличаться и процесс лечения, поэтому его назначает только врач, рассказал психотерапевт Денис Заклицкий, пишет 24 канал.

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Почему возникает депрессия у мужчин после рождения ребенка

Мужчина после рождения ребенка также может столкнуться с психическим расстройством. Способствовать его возникновению могут:

трудности с зачатием и/или тяжелая беременность мамы его ребенка – мужчины тоже испытывают переживания в подобных случаях;

осложненные роды, особенно если мужчина узнает об этом не после их завершения, а фактически является наблюдателем – это переживания и чувства собственного бессилия перед происходящим;

необычная новая роль отца – сопутствующая взрослая ответственность после появления ребенка;

усталость – нередко мужчинам приходится больше работать, чтобы обеспечить семью;

недостаток сна – сейчас мужчины становятся больше вовлечены в уход за ребенком, в том числе и ночью,

другие жизненные стресс-факторы – финансовые трудности, проблемы в семье или на работе, например.



Рождение ребенка может вызвать стресс / Фото unsplash

Причем, говоря о психическом расстройстве в таком случае, стоит вспомнить не только депрессию.

Так, например, в период беременности женщины или в процессе родов, а также после них может возникнуть психотравмирующая ситуация. Например, неожиданные стремительные роды, и, соответственно, переживания о своей женщине и ребенке.