Послеродовая депрессия: как проявляется и почему ее нельзя игнорировать

Примерно каждая шестая женщина, которая рожает, страдает от послеродовой депрессии. Обычно такой вид депрессии наступает в период от трех до шести месяцев. В таком состоянии женщина нуждается в немедленной помощи специалиста.

В эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 Анастасия Лобазова – психолог-психотерапевт, специалист по психосоматике рассказала о складнозі течения послеродовой депрессии.

Читайте также: Какие женщины чаще страдают от послеродовой депрессии

Психоэмоциональное здоровье женщины после родов является уязвимым, обостряются внутренние конфликты, понимать себя становится труднее. Если до родов женщину не устраивал ее образ жизни, то во время беременности эти ощущения усиливаются вдвое.

При отсутствии сознательной готовности иметь ребенка, в случае, когда рождение ребенка является результатом того, что на женщину оказывали давление семья или общество, беременность и материнство превращаются в ловушку.

Даже когда беременность желательна, женщина может испытывать очень смешанные ощущения.

Риски послеродовой депрессии сохраняются и тогда, когда беременность проходит без физиологических или психологических осложнений.

Что такое послеродовая депрессия

Есть случаи, когда эмоционально стабильные женщины после успешных родов отказывались принимать детей или даже утверждали, что это не их ребенок.

Исследования общей психологической практики не могут спрогнозировать вероятность такого поведения – в таких случаях без помощи психиатра не обойтись.

Послеродовая депрессия – что это? Послеродовая депрессия – это расстройство настроения, что может наблюдаться у женщин после родов. Матери, переживающие послеродовую депрессию, испытывают угнетение, тревогу и истощение. Послеродовая депрессия может вызывать столь сильные чувства подавленности и тревоги, что женщины теряют способность заботиться о себе и своей семье.



Послеродовая депрессия опасна для здоровья матери и ребенка

Послеродовая депрессия – состояние, которое женщины часто не обсуждают, что только ухудшает ситуацию. Женщины считают, что проблема только в них, винят себя и отказываются контактировать с окружением.

Не желают делиться своими переживаниями еще и из-за страха, что их обвинят в безответственности или скажут, что они плохие матери и жены.

Как понять, что у вас послеродовая депрессия

Послеродовая депрессия проявляется в общем пессимизме, равнодушии и враждебности к ребенку, нарушениях сна и общим истощением.

Социальная адаптация может даваться сложно, качество жизни существенно снижается, могут появиться суицидальные мысли.

Признаков депрессии очень много, среди них есть основные и дополнительные. Однако, не всегда легко распознать расстройство, бывают совсем нетипичные случаи.

Послеродовая депрессия – симптомы Раздражительность, чувство опустошенности, чувство подавленности, безнадежности.

Частый, беспричинный плач, чувство чрезмерной тревоги, обеспокоенности.

Трудности в сосредоточении внимания и принятии решения.

Чувство гнева или ярости.

Потеря интереса к приятным занятиям, которые ранее приносили удовольствие.

Избегание общения с родными и друзьями.

Трудности в построении эмоциональной привязанности со своим ребенком.

Постоянные сомнения в собственной способности заботиться о ребенке.

Мысли о причинении вреда себе или ребенку.

Страх обидеть ребенка, что приводит к избеганию контактов с ним.

Потеря интереса к ребенку.

Условно можно выделить 3 уровня сложности этого процесса – послеродовая хандра, послеродовая депрессия и послеродовой психоз.

Послеродовая хандра

В период беременности, родов и лактации, в организме женщины происходят очень сложные биохимические изменения. Но именно во время родов организм испытывает на себе действие "гормонального взрыва", связанного как с запуском естественных механизмов, так и с искусственной стимуляцией родового процесса.

Послеродовая депрессия

Когда же мы отмечаем что время идет, физически мама восстанавливается, а ее психологическое состояние не только не улучшается, но и ухудшается, это повод обратиться за консультацией к врачу. Женщины могут много и бесполезно суетиться, плохо спать (даже когда есть возможность спать и есть.

Анастасия Лобазов В сложных случаях злятся на младенца и могут даже кричать на него, трясти или шлепать (это опасно!). Внешне мама может вести себя "правильно", несмотря на сложные переживания ухаживать за ребенком, играть с ним и контролировать свою агрессию в отношении малыша, но у мамы начинают формироваться психосоматические расстройства или заболевания в виде: ОКР-обсессивно-компульсивного расстройства (болезненное наведение чистоты, мытье рук, иррациональная проверка замков на окнах, дверях, ручках газа, и любые другие ритуалы, которые понемногу начинают мешать);

тревожного расстройства (сильная навязчивая тревога, что что-то может произойти с самой мамой или с ребенком, которая не дает нормально функционировать) и т. д.;

гинекологические заболевания и сексуальные расстройства;

головные боли, мигрени;

головные боли, мигрени; заболевания желудочно-кишечного тракта и заболевания кожи, в том числе у малыша;

суицидальные мысли, высказывания о том, что жизнь теряет смысл, что будущее не имеет перспектив, и тому подобное”.

"Незначительные" осложнения в родах, особые дети и соматизированная депрессия

Одним из сложных видов депрессии подвержены мамы, дети которых родились с теми или иными отклонениями или нарушениями родового процесса. Вдобавок к общему гормональному сбою, мама может получить травму в процессе родов, что добавляет проблем в восстановлении, как физических так и психологических процессов.

Известие о проблемах со здоровьем ребенка (какой бы тяжести они ни были, начиная от выдавливания, гипоксии или отсутствия/восстановления дыхания, заканчивая генетической патологией или смертью) вызывают дополнительный стресс, с которым организму вдвойне сложнее справиться.



Не стоит обесценивать собственные чувства

В процессе естественного переживания, которое сопровождает рождение ребенка с теми или иными особенностями, психика мамы может включать защиту — вырабатывается большое количество опиатов, которые подавляют восприятие.

Анастасия Лобазова Вскоре стадия шока и отрицания заканчивается, опиаты перестают вырабатываться в таком количестве, приходит осознание, что мама, должна быть сильной, и она начинает вытеснять и подавлять свои негативные переживания. В этом ей помогают родные — "не плачь, не плачь, будь сильной" и т.и.. В результате подавленные эмоции приводят к разного рода психосоматическим расстройствам и заболеваниям, вплоть до доброкачественных новообразований. Воспитание особого ребенка, но в данном случае, родственникам важно понимать, что мама должна отгоревать свою потерю, какой бы она ни была (от реальной потери ребенка, до потери своего мира и предстоящего, о котором она мечтала)”.

Послеродовой психоз

Без коррекции медикаментами или разрешенными травами маме в период лактации и без пересмотра своих установок и коррекции поведения, состояние может перерасти в послеродовой психоз. Такое состояние лечится в стационаре, под наблюдением медицинского персонала, поскольку оно представляет угрозу жизни матери и/или ребенка.

Анастасия Лобазова “ Предпосылками для развития психоза могут быть осложненные роды, не диагностированные ранее (до родов) у мамы биполярное расстройство или депрессия.



Также важную роль играет наследственность, и женщинам, в роду которых есть случаи заболеваний депрессии, МДП (маниакально-депрессивный психоз) или шизофренией, важно быть особенно внимательными к своему самочувствию".

В данном случае, чем раньше пара обратится к врачу, тем лучше. Психолог-психотерапевт в этот период маме особо не поможет, он может только объяснить родственникам, что происходит, и помочь папе в информации об уходе за ребенком, о психофизиологических потребностях его возраста, которые нужно поддержать и обеспечить, пока мама будет находиться на лечении.



Последствия послеродовой депрессии могут быть плачевными

Как лечить послеродовую депрессию

Не стоит обесценивать свои чувства, бояться осуждения или убеждать себя, что депрессия пройдет самостоятельно.

Врачи иной специальности часто могут вести себя бестактно, стыдить женщину, объясняя ее состояние обычной ленью. Поэтому, так важно искать специалиста, который бережно отнесется к женщине и поймет, что психические расстройства – это важно.

Важно понимать, что проблема послеродовой депрессии – это не проблема "плохого настроения". Это прежде всего сложности с восстановлением физиологических функций организма, которые усугубляются психологическими проблемами.

Поэтому депрессия может развиваться медленно и затягиваться на длительный срок. Только комплиментарный подход (медицина + психология) может дать ощутимый результат и не допустить осложнений.

Анастасия Лобазова “ Терапия с психологом не влияет на сбой гормонального фона, который спровоцирован родами (в том числе путем кесарева сечения), а работа медикаментов (разрешенных в период лактации), не влияет на окружение и психологические проблемы мамы, возникшие в результате неоправданных ожиданий от рождения ребенка, и, являясь дополнительным стрессовым фактором, только усугубляют проблему гормонального дисбаланса.



Так круг замыкается, и чтобы его разомкнуть врач помогает на уровне физиологии (дать команду мозгу, как сбалансировать гормональный фон), а психолог-психотерапевт на уровне когнитивно-поведенческом (объяснить суть того, что происходит, найти связь психосоматических проблем, изменить отношение и скорректировать деструктивное поведение и взаимодействие с близкими) ”.

Что произойдет, если не лечить послеродовую депрессию

Без лечения течение болезни значительно ухудшится. Депрессия может длиться месяцами, а иногда и годами. От симптомов страдает не только женщина, но и ребенок, ведь эмоциональная связь матери и ребенка сильна.

У ребенка могут наблюдаться проблемы с питанием, сном и поведением, нарушаются механизмы самозащиты, концентрации, развития речи.

Если игнорировать послеродовую депрессию, она может закончиться суицидом, убийством или психозом.

К тому же, подавленные эмоции приводят к разного рода психосоматическим расстройствам и заболеваниям, вплоть до доброкачественных новообразований.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.