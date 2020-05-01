Поставка защитных костюмов для украинских медиков задерживается, – депутат фракции "Голос"

Поставка защитных костюмов для медиков, закупленных Министерством здравоохранения, задерживается более чем на десять дней.

Об этом сказала член парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова, депутат фракция "Голос", пишет "Интерфакс-Украина".

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Добавим: за последние 24 часа коронавирус обнаружили еще у 91 медика. В целом в Украине уже 2154 работника медицинской сферы заболели COVID-19.

"На кого работают руководители Минздрава? ... Когда я вижу, что каждый день 68 медиков, граждан Украины, инфицируются COVID-19, потому что у них нет защиты, мне кажется, что эти люди работают не на Украину", – заявила Александра Устинова.

По словам депутата, компания-дистрибьютор "Мэдди" сообщила о десятидневной задержке в поставке защитных костюмов, однако в письме компании-производителя говорится, что, вероятно, период задержки будет "гораздо больше, чем десять дней",

Договор был заключен 17 апреля ночью и костюмы должны были поставить до первого мая. Сегодня первое мая – костюмов нет и не будет. Компания-дистрибьютор "Мэдди" (Meddiv)... написала письмо в Министерство здравоохранения и сообщила, что не может своевременно поставить костюмы, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства в Китае,

– сказала Устинова.

Устинова добавила, что Минздрав закупил для медиков 70 тысяч защитных костюмов китайского производства на 35 миллионов гривен. По ее словам, стоимость одного защитного костюма Минздраву обошлась в 488 гривен, аналогичный костюм украинского производства волонтеры могут купить за 215 грн, а государственное предприятие – за 245 грн.



Течение коронавируса / Инфографика 24 канала

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