Поставщики Минздрава задолжали товаров на 5 миллиардов гривен

В течение 2015-2019 годов организации, через которые осуществлялись закупки медицинских средств и оборудования, задолжали Минздраву почти 5,3 миллиарда гривен.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, пишет пресс-служба Минздрава.

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По ее словам, эта сумма накопилась за разные годы с 2015 года. В списке "задолженности" более 1300 различных позиций.

И согласно нашему аудиту, в Министерстве около 2 месяцев не проводились заседания постоянной рабочей группы по вопросам закупок, которая решает подобные вопросы,

– добавила Шаталова.

Заместитель главы Минздрава отметила, что в министерстве уже прошло два заседания постоянной рабочей группы по вопросам закупок и проблемные вопросы начали решаться.

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