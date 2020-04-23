Поставщики Минздрава задолжали товаров на 5 миллиардов гривен
В течение 2015-2019 годов организации, через которые осуществлялись закупки медицинских средств и оборудования, задолжали Минздраву почти 5,3 миллиарда гривен.
Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, пишет пресс-служба Минздрава.
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По ее словам, эта сумма накопилась за разные годы с 2015 года. В списке "задолженности" более 1300 различных позиций.
И согласно нашему аудиту, в Министерстве около 2 месяцев не проводились заседания постоянной рабочей группы по вопросам закупок, которая решает подобные вопросы,
– добавила Шаталова.
Заместитель главы Минздрава отметила, что в министерстве уже прошло два заседания постоянной рабочей группы по вопросам закупок и проблемные вопросы начали решаться.
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