Потеря обоняния: основные причины аносмии
Запахи возбуждают аппетит, влияют на работоспособность и наше настроение. А потеря обоняния может не только стать сигналом о заболеваниях полости носа, но и быть предвестником серьезных неврологических недугов.
Наиболее частой причиной частичной и временной потери обоняния (аносмии) являются простудные заболевания. Кроме того, хронический синусит и полипы также могут стать причиной временной способности различать запахи.
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Часто причиной прогрессивной полной и постоянной аносмии является процесс физиологического старения.
Потеря обоняния; состояние, при котором человек не чувствует запахи
Насморк дает временный эффект, и после этого способность чувствовать запахи восстановится.
Основные причины потери обоняния
- Преклонный возраст. У 60% людей старше 80 лет снижено обоняние, причем лишь 10% жалуются на это.
- Лор-заболевания (ОРЗ, синусит, хронический или острый ринит, носовые полипы и др.)
- Побочные действия некоторых лекарств (аминогликозиды).
- Эндокринные заболевания (гипотиреоз, диабет).
- Болезнь Паркинсона.
- Болезнь Альцгеймера.
- Черепно-мозговая травма.
- Рассеянный склероз.
- Опухоль мозга.
- Курение.
Потеря обоняния может быть связана с препятствиями, которые затрудняют поступление потока воздуха через нос. К ним относятся костные деформации, искривление носовой перегородки, полипы.
При потере обоняния после ОРЗ восстановление может занять несколько месяцев. При этом рекомендуется тренироваться и вдыхать запахи по несколько раз в день.
Если же обоняние удалось вернуть, то нужно обезопасить свой быт, поставив противопожарные датчики дыма и газа.
Лечение проблемы будет зависеть от установленной причины.
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