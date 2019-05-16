Потеря обоняния: основные причины аносмии

Запахи возбуждают аппетит, влияют на работоспособность и наше настроение. А потеря обоняния может не только стать сигналом о заболеваниях полости носа, но и быть предвестником серьезных неврологических недугов.

Наиболее частой причиной частичной и временной потери обоняния (аносмии) являются простудные заболевания. Кроме того, хронический синусит и полипы также могут стать причиной временной способности различать запахи.

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Часто причиной прогрессивной полной и постоянной аносмии является процесс физиологического старения.

Аносмия – что это? Потеря обоняния; состояние, при котором человек не чувствует запахи

Насморк дает временный эффект, и после этого способность чувствовать запахи восстановится.

Основные причины потери обоняния

Преклонный возраст. У 60% людей старше 80 лет снижено обоняние, причем лишь 10% жалуются на это.

Лор-заболевания (ОРЗ, синусит, хронический или острый ринит, носовые полипы и др.)

Побочные действия некоторых лекарств (аминогликозиды).

Эндокринные заболевания (гипотиреоз, диабет).

Болезнь Паркинсона.

Болезнь Альцгеймера.

Черепно-мозговая травма.

Рассеянный склероз.

Опухоль мозга.

Курение.

Потеря обоняния может быть связана с препятствиями, которые затрудняют поступление потока воздуха через нос. К ним относятся костные деформации, искривление носовой перегородки, полипы.

При потере обоняния после ОРЗ восстановление может занять несколько месяцев. При этом рекомендуется тренироваться и вдыхать запахи по несколько раз в день.

Если же обоняние удалось вернуть, то нужно обезопасить свой быт, поставив противопожарные датчики дыма и газа.

Лечение проблемы будет зависеть от установленной причины.

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