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Поваренная соль помогла замедлить рост опухолевых клеток

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Использование соли для лечения рака / Unsplash

Использование поваренной соли на мышах помогло снизить раковые клетки на 66% и даже усилить противоопухолевый иммунитет.

Команда ученых из Университета Джорджии успешно атаковала раковые клетки с помощью хлорида натрия, то есть обычной поваренной соли, сообщает Advanced Materials.

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Раньше обычные электролиты, учитывая хлорид натрия, не принимали во внимание – считалось, что их наночастицы быстро растворяются в воде и ведут себя так же, как их составляющие соли. Впрочем исследователи из Джорджии решили опровергнуть это предубеждение и продемонстрировали, что частицы поваренной соли на самом деле токсичны для раковых клеток.

Как пояснили специалисты, наночастицы хлорида натрия проникают в клетки через ендоцитоз и разделяются там на ионы натрия и хлорида, тем самым разрывая плазматичную мембрану и уничтожают клетку. Это происходит благодаря тому, что освобожденные молекулы подают сигнал иммунной системе, извещая о повреждения тканей, после чего организм начинает бороться с патогенами.

Сіль для лікування раку

Один из авторов исследования – химик Джин Се / Фото: UGA

Исследование проводилось на мышах, в опухоли которых вводили наночастицы поваренной соли. Грызуны не пострадали во время эксперимента, поскольку этот метод оказался безопасным для здоровых клеток через относительно низкий уровень натрия.

По сравнению с контрольной группой мышей, рост опухоли у грызунов, которых лечили хлоридом натрия, замедлилось на 66%. Ученые заверили, что высокие дозы частиц соли не привели к систематической токсичности.

Обладая относительно коротким периодом полураспада в водных растворах, доли хлорида натрия лучше всего подходят для локализованной, а не системной терапии. Лечение таким методом вызовет немедленную и иммунную гибель раковых клеток. После обработки наночастицы превращаются в соли, которые сливаются с жидкой системой организма и не вызывают систематической или накопительной токсичности,
– заявил один из авторов исследования, химик Джин Се.

Исследователи надеются, что их метод успешно используется для лечения рака мочевого пузыря, простаты, печени, головы и шеи.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Лечение Новости Здоровье Здоровье исследования Медицина Онкозаболевания
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