Повлияет ли карантин на возможность украинцев выезжать за границу
В Украине во время карантина из-за коронавируса не будут запрещать передвижение по стране и за ее пределы.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой Мининфраструктуры.
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В ведомстве сообщили, что будут проводиться усиленный санитарный контроль. В частности, санитарную обработку самолетов и поездов уже проводят.
Но под контролем ведомства не находятся автостанции, поскольку все они являются частными – им только могут предоставить санитарные советы. Вместе с этим в Мининфраструктуры добавили, что пассажиры автобусов все равно проходят температурный скрининг на границе.
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала
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