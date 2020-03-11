Повлияет ли карантин на возможность украинцев выезжать за границу

В Украине во время карантина из-за коронавируса не будут запрещать передвижение по стране и за ее пределы.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой Мининфраструктуры.

Также по теме: По всей Украине ввели карантин из-за коронавируса

В ведомстве сообщили, что будут проводиться усиленный санитарный контроль. В частности, санитарную обработку самолетов и поездов уже проводят.

Но под контролем ведомства не находятся автостанции, поскольку все они являются частными – им только могут предоставить санитарные советы. Вместе с этим в Мининфраструктуры добавили, что пассажиры автобусов все равно проходят температурный скрининг на границе.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.