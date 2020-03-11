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Повлияет ли карантин на возможность украинцев выезжать за границу

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В Украине во время карантина из-за коронавируса не будут запрещать передвижение по стране и за ее пределы.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой Мининфраструктуры.

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В ведомстве сообщили, что будут проводиться усиленный санитарный контроль. В частности, санитарную обработку самолетов и поездов уже проводят.

Но под контролем ведомства не находятся автостанции, поскольку все они являются частными – им только могут предоставить санитарные советы. Вместе с этим в Мининфраструктуры добавили, что пассажиры автобусов все равно проходят температурный скрининг на границе.

Коронавірус у цифрах
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Здоровье Новости Здоровье Карантин в Украине 2020 Профилактика заболеваний Лечение
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