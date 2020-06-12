Все вирусы мутируют – это вполне нормальный процесс и новый коронавирус не является исключением. В ВОЗ уверяют, что мутация коронавируса никак не повлияет на эффективность потенциальной вакцины против COVID-19.

Главный ученый из Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан уверен в том, что мутация коронавируса не повлияет на эффективность потенциальной вакцины против коронавируса, сообщает CNN.

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Дело в том, что мутации обнаружили только в тех частицах вируса которые никоим образом не влияют на иммунный ответ.

В тех частях вируса, которые могут изменить эффективность вакцины (шипованый белок, связывающий рецептор) – мутации не выявлены,

– заявил Сваминатан.

Ученый добавил, что коронавирус продолжает меняться, и человечество должно это отслеживать.

В разных частях света COVID-19 отличается – нужны будут разные вакцины?

Поскольку коронавирус мутирует, в разных странах мира он отличается. Впрочем, Сваминатан заявил, что эти изменения не столь существенны, чтобы это как-то влияло на действие вакцины.

Также хорошо испытать одну вакцину во многих различных странах, потому что это разные популяции, различные генетики, различные факторы риска, и ВОЗ очень хотел бы видеть кандидатов (вакцин – ред.), которые разрабатывают и тестируют во многих странах,

– заметил Сваминатан.