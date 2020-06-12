Повлияют ли мутации COVID-19 на эффективность вакцины: ответ ВОЗ
Все вирусы мутируют – это вполне нормальный процесс и новый коронавирус не является исключением. В ВОЗ уверяют, что мутация коронавируса никак не повлияет на эффективность потенциальной вакцины против COVID-19.
Главный ученый из Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан уверен в том, что мутация коронавируса не повлияет на эффективность потенциальной вакцины против коронавируса, сообщает CNN.
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Дело в том, что мутации обнаружили только в тех частицах вируса которые никоим образом не влияют на иммунный ответ.
В тех частях вируса, которые могут изменить эффективность вакцины (шипованый белок, связывающий рецептор) – мутации не выявлены,
– заявил Сваминатан.
Ученый добавил, что коронавирус продолжает меняться, и человечество должно это отслеживать.
В разных частях света COVID-19 отличается – нужны будут разные вакцины?
Поскольку коронавирус мутирует, в разных странах мира он отличается. Впрочем, Сваминатан заявил, что эти изменения не столь существенны, чтобы это как-то влияло на действие вакцины.
Также хорошо испытать одну вакцину во многих различных странах, потому что это разные популяции, различные генетики, различные факторы риска, и ВОЗ очень хотел бы видеть кандидатов (вакцин – ред.), которые разрабатывают и тестируют во многих странах,
– заметил Сваминатан.
На какой стадии разработка вакцины против COVID-19
Сейчас по всему миру разрабатывают около 200 кандидатов на вакцину против коронавируса.
10 потенциальных препаратов уже испытывают на людях:
- США – 4;
- Китай – 5;
- Великобритания – 1.
Еще 126 препаратов проходят доклинические испытания.