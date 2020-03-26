24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Повреждены легкие: украинский дипломат рассказал, как поборол коронавирус в Германии

- Читати новину українською

Украинский дипломат Дмитрий Шевченко, который работает в генконсульстве Украины в немецком Мюнхене, выздоровел после инфицирования коронавирусом. Он отметил, что коронавирус угрожает не только пожилым людям. Серьезно заболеть может любой.

О ходе своей болезни Дмитрий Шевченко рассказал на своей странице в фейсбук. По его словам, сейчас угрозы его жизни нет, хотя с 3 марта его состояние было очень тяжелое.

К теме В Германии начали принимать больных коронавирусом пациентов с Италии

По словам 36-летнего дипломата, шансы серьезно заболеть одинаковые у всех, а в больнице, где он лечился, пожилых людей было примерно 15%.

Мои легкие повреждены серьезно и надолго, надеюсь, что не навсегда,
– написал дипломат.

Шевченко также рассказал, что несмотря на то, что в Германии хорошая система здравоохранения, она имеет и свои серьезные минусы. По словам дипломата, ему приходилось настаивать на госпитализации и выбивать у врачей тест на коронавирус перед выпиской.

Обратите внимание! По состоянию на 26 марта в Германии на коронавирус заболели 37 323 человек, 206 из них умерли.

коронавірус
Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

 

Коронавирус в Украине: уже заразились 156 человек
сегодня
Автор: Эмал Наби
Теги: МИД Украины Новости Здоровье Коронавирус Covid-19 Здоровье Лечение
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
25 марта 15:18 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Анастасія Кушпіт
25 марта 12:47 Что такое хантавирус: симптомы, профилактика и лечение
Олександр Бевза
23 марта 20:20 Как не развестись после карантина: практические советы психолога
Євгенія Мазур
23 марта 19:50 Все о коронавирусе: 12 полезных статей
Анастасія Лукашевська
23 марта 07:01 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська
Новости
Больше новостей
Залиште відгук