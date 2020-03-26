Повреждены легкие: украинский дипломат рассказал, как поборол коронавирус в Германии

Украинский дипломат Дмитрий Шевченко, который работает в генконсульстве Украины в немецком Мюнхене, выздоровел после инфицирования коронавирусом. Он отметил, что коронавирус угрожает не только пожилым людям. Серьезно заболеть может любой.

О ходе своей болезни Дмитрий Шевченко рассказал на своей странице в фейсбук. По его словам, сейчас угрозы его жизни нет, хотя с 3 марта его состояние было очень тяжелое.

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По словам 36-летнего дипломата, шансы серьезно заболеть одинаковые у всех, а в больнице, где он лечился, пожилых людей было примерно 15%.

Мои легкие повреждены серьезно и надолго, надеюсь, что не навсегда,

– написал дипломат.

Шевченко также рассказал, что несмотря на то, что в Германии хорошая система здравоохранения, она имеет и свои серьезные минусы. По словам дипломата, ему приходилось настаивать на госпитализации и выбивать у врачей тест на коронавирус перед выпиской.

Обратите внимание! По состоянию на 26 марта в Германии на коронавирус заболели 37 323 человек, 206 из них умерли.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала