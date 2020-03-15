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Повышенную температуру при коронавирусе можно сбивать только одним препаратом

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Глава Минздрава Франции Оливье Веран подчеркнул, что в случае заболевания COVID-19 нельзя принимать противовоспалительные лекарства – ибупрофен, кортизон и другие.

Прием противовоспалительных препаратов при заболевании коронавирусной инфекцией (COVID-19) может усугубить ситуацию, поэтому при высокой температуре лучше принять парацетамол. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

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Министр здравоохранения Франции Оливье Веран
“COVID-19: прием противовоспалительных средств (ибупрофен, кортизон) может стать фактором, который обостряет инфекцию. Если у вас жар – примите парацетамол. Если вы уже принимаете противовоспалительные препараты, или у вас есть сомнения, проконсультируйтесь с врачом”.

Важно: лекарств и вакцины против коронавируса пока нет! Все предложения на рынке – это спекуляции. Ученые всего мира сейчас пытаются найти эффективные лекарства против коронавируса.


Данные о смертности от коронавирус/ Инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение Лекарства Медицина
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