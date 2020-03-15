Повышенную температуру при коронавирусе можно сбивать только одним препаратом
Глава Минздрава Франции Оливье Веран подчеркнул, что в случае заболевания COVID-19 нельзя принимать противовоспалительные лекарства – ибупрофен, кортизон и другие.
Прием противовоспалительных препаратов при заболевании коронавирусной инфекцией (COVID-19) может усугубить ситуацию, поэтому при высокой температуре лучше принять парацетамол. Об этом он сообщил у себя в Twitter.
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Важно: лекарств и вакцины против коронавируса пока нет! Все предложения на рынке – это спекуляции. Ученые всего мира сейчас пытаются найти эффективные лекарства против коронавируса.
Данные о смертности от коронавирус/ Инфографика 24 канала
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