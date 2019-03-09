Повышенный тестостерон у женщин: почему возникает и что делать
Несмотря на то, что тестостерон является мужским гормоном, он играет важную роль в женском организме. Из него вырабатывается женский гормон эстроген. Также тестостерон может влиять на сексуальное желание.
Терапевт может сразу определить, есть ли у вас проблемы с тестостероном.
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• увеличение количества волос. Над верхней губой у женщины становятся заметны усики, появляются волосы по мужскому типу на других частях тела;
• снижается тембр голоса;
• увеличивается мышечная масса;
• увеличивается клитор;
• заметно полнеет талия, живот, грудь, плечи, ноги остаются стройными;
• нарушается менструальный цикл.
Норма тестостерона у женщин
Для того, чтобы определить уровень тестостерона в организме, нужно сдать анализ.
Уровень гормона измеряется в нанограммах на децилитр (нг / дл). Если в бланке с результатами анализов вы видите другие единицы измерения, конвертируйте их в нг/дл здесь.
• 0-5 месяцев: 20-80 нг / дл;
• 6 месяцев -9 лет: <7-20 нг / дл;
• 12-16 лет: <7-75 нг / дл;
• 17-18 лет: 20-75 нг / дл;
Почему увеличивается уровень тестостерона
1. Гирсутизм
Это генетическая болезнь, при которой тестостерон вырабатывается усиленно. Появляются волосы на подбородке, верхней части груди (в области грудины), верхней части спины и живота.
У женщин с гирсутизмом больше активизируется рост волос
2. Синдром поликистозных яичников
Это заболевание эндокринной системы, побочное действие – увеличение выработки гормона тестостерона вдвое.
3. Адреногенитальный синдром
У людей с этой болезнью есть избыточное выделение корой надпочечников тестостерона.
Что делать при повышенном уровне тестостерона
Если вы сдали анализ и у вас обнаружили высокий уровень гормона, тогда нужно проконсультироваться с врачом. При серьезных отклонениях могут назначить гормональные препараты.
При серьезных отклонениях медики могут назначить гормональные препараты
Если дисбаланс небольшой, необходимо:
1. Нормализовать вес.
2. Придерживаться диеты с пониженным содержанием жира.
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