Повышенный уровень эстрогенов у женщин: почему возникает и что делать

Эстрогены не зря называют гормонами женской красоты и молодости. Они влияют на красоту кожи, прочность костей, а также на настроение и эмоциональное состояние.

В организме важен баланс, поэтому избыток или недостаток каких-то гормонов может вызвать проблемы со здоровьем, рассказала акушер-гинеколог Алина Чернявская.

Читайте также: Какая менструация является нормой: основные признаки

Эстрогены очень важны для женского организма, ведь они отвечают за установление и нормальное прохождение менструального цикла. В подростковом возрасте эти гормоны отвечают за нормальное и своевременное половое созревание девушек.

С возрастом у женщины пропадает овуляция и яичники перестают вырабатывать эстрогены. Именно тогда наступает период менопаузы.

Эстрогены – что это? Это группа женских гормонов, производимых в основном фолликулярным аппаратом яичников. К эстрогенам относятся 3 вида гормонов: Эстрадиол;

Эстрон;

Эстриол. Наибольшую активность проявляет эстрадиол.

Эстрогены играют большую роль в подготовке к беременности и вынашивании ребенка, а также регулируют нормальное функционирование молочной железы, включая процесс лактации.

В общем, эти гормоны отвечают за многие функции в женском организме. Они обеспечивают нормальное усвоение кальция и отвечают за распределение жировых клеток, что позволяет поддерживать фигуру в хорошем состоянии. Кроме того, эстрогены защищают сосуды от развития атеросклероза и поддерживают хорошее состояние кожи, волос и ногтей.

Доминирование или недостаток этих гормонов может повлиять не только на внешний вид женщины, но и на состояние здоровья.

Какие признаки указывают на доминирование эстрогена

Увеличение веса без изменения образа жизни, особенно в области бедер;

Нарушение менструального цикла;

Боль молочных желез;

Чрезмерная эмоциональность и плаксивость;

Частые головные боли;

Проблемы со сном;

Выпадение волос;

Вздутие живота;

Рак молочной железы, яичников, матки;

Доброкачественные опухоли в груди или матке, поликистоз и полипы матки.

Уровень эстрогенов может значительно повыситься из-за стресса, злоупотребления алкоголем и чрезмерного потребления кофе. 4 порции кофе повышают концентрацию эстрогена более чем на 70%.

Также на уровень этих гормонов очень влияют такие заболевания, как диабет, ожирение, болезни печени, нарушения флоры кишечника, а также дефицит йода. Важную роль в избыточном балансе эстрогенов играют ксеноэстрогены, которые находятся в пластмассе или ненатуральной косметике.

Для того, чтобы уровень эстрогенов снизился, стоит отказаться от алкоголя, избегать стрессовых ситуаций, наладить питание и употреблять больше клетчатки. Также стоит использовать натуральную косметику и избегать предметов из дешевых токсичных материалов.

Как проявляется снижение эстрогена

Уровень эстрогена может снизиться из-за резкого похудения, вредных привычек, приема антидепрессантов. Также причиной могут стать гормонально активные опухоли.

Как организм реагирует на снижение эстрогена?

Волосы становятся тусклыми и ломкими;

Форма груди ухудшается;

Теряется эластичность;

Кожа становится тонкой и шелушащейся;

Появляются морщины;

Ломаются ногти;

Нестабильное давление;

Плохое настроение;

Сухость во влагалище;

Вздутие живота;

Бесплодие.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.