Повышенный уровень эстрогенов у женщин: почему возникает и что делать

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Какие гормоны влияют на красоту женщины
Какие гормоны влияют на красоту женщины / Unsplash / Nine Köpfer

Эстрогены не зря называют гормонами женской красоты и молодости. Они влияют на красоту кожи, прочность костей, а также на настроение и эмоциональное состояние.

В организме важен баланс, поэтому избыток или недостаток каких-то гормонов может вызвать проблемы со здоровьем, рассказала акушер-гинеколог Алина Чернявская.

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Эстрогены очень важны для женского организма, ведь они отвечают за установление и нормальное прохождение менструального цикла. В подростковом возрасте эти гормоны отвечают за нормальное и своевременное половое созревание девушек.

С возрастом у женщины пропадает овуляция и яичники перестают вырабатывать эстрогены. Именно тогда наступает период менопаузы.

 
Эстрогены – что это?

Это группа женских гормонов, производимых в основном фолликулярным аппаратом яичников.

К эстрогенам относятся 3 вида гормонов:

  • Эстрадиол;
  • Эстрон;
  • Эстриол.
Наибольшую активность проявляет эстрадиол.

Эстрогены играют большую роль в подготовке к беременности и вынашивании ребенка, а также регулируют нормальное функционирование молочной железы, включая процесс лактации.

В общем, эти гормоны отвечают за многие функции в женском организме. Они обеспечивают нормальное усвоение кальция и отвечают за распределение жировых клеток, что позволяет поддерживать фигуру в хорошем состоянии. Кроме того, эстрогены защищают сосуды от развития атеросклероза и поддерживают хорошее состояние кожи, волос и ногтей.

Доминирование или недостаток этих гормонов может повлиять не только на внешний вид женщины, но и на состояние здоровья.

Какие признаки указывают на доминирование эстрогена

  • Увеличение веса без изменения образа жизни, особенно в области бедер;
  • Нарушение менструального цикла;
  • Боль молочных желез;
  • Чрезмерная эмоциональность и плаксивость;
  • Частые головные боли;
  • Проблемы со сном;
  • Выпадение волос;
  • Вздутие живота;
  • Рак молочной железы, яичников, матки;
  • Доброкачественные опухоли в груди или матке, поликистоз и полипы матки.

Уровень эстрогенов может значительно повыситься из-за стресса, злоупотребления алкоголем и чрезмерного потребления кофе. 4 порции кофе повышают концентрацию эстрогена более чем на 70%.

Также на уровень этих гормонов очень влияют такие заболевания, как диабет, ожирение, болезни печени, нарушения флоры кишечника, а также дефицит йода. Важную роль в избыточном балансе эстрогенов играют ксеноэстрогены, которые находятся в пластмассе или ненатуральной косметике.

Для того, чтобы уровень эстрогенов снизился, стоит отказаться от алкоголя, избегать стрессовых ситуаций, наладить питание и употреблять больше клетчатки. Также стоит использовать натуральную косметику и избегать предметов из дешевых токсичных материалов.

Как проявляется снижение эстрогена

Уровень эстрогена может снизиться из-за резкого похудения, вредных привычек, приема антидепрессантов. Также причиной могут стать гормонально активные опухоли.

Как организм реагирует на снижение эстрогена?

  • Волосы становятся тусклыми и ломкими;
  • Форма груди ухудшается;
  • Теряется эластичность;
  • Кожа становится тонкой и шелушащейся;
  • Появляются морщины;
  • Ломаются ногти;
  • Нестабильное давление;
  • Плохое настроение;
  • Сухость во влагалище;
  • Вздутие живота;
  • Бесплодие.

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