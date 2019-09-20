Повышенный уровень эстрогенов у женщин: почему возникает и что делать
Эстрогены не зря называют гормонами женской красоты и молодости. Они влияют на красоту кожи, прочность костей, а также на настроение и эмоциональное состояние.
В организме важен баланс, поэтому избыток или недостаток каких-то гормонов может вызвать проблемы со здоровьем, рассказала акушер-гинеколог Алина Чернявская.
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Эстрогены очень важны для женского организма, ведь они отвечают за установление и нормальное прохождение менструального цикла. В подростковом возрасте эти гормоны отвечают за нормальное и своевременное половое созревание девушек.
С возрастом у женщины пропадает овуляция и яичники перестают вырабатывать эстрогены. Именно тогда наступает период менопаузы.
Это группа женских гормонов, производимых в основном фолликулярным аппаратом яичников.
К эстрогенам относятся 3 вида гормонов:
- Эстрадиол;
- Эстрон;
- Эстриол.
Эстрогены играют большую роль в подготовке к беременности и вынашивании ребенка, а также регулируют нормальное функционирование молочной железы, включая процесс лактации.
В общем, эти гормоны отвечают за многие функции в женском организме. Они обеспечивают нормальное усвоение кальция и отвечают за распределение жировых клеток, что позволяет поддерживать фигуру в хорошем состоянии. Кроме того, эстрогены защищают сосуды от развития атеросклероза и поддерживают хорошее состояние кожи, волос и ногтей.
Доминирование или недостаток этих гормонов может повлиять не только на внешний вид женщины, но и на состояние здоровья.
Какие признаки указывают на доминирование эстрогена
- Увеличение веса без изменения образа жизни, особенно в области бедер;
- Нарушение менструального цикла;
- Боль молочных желез;
- Чрезмерная эмоциональность и плаксивость;
- Частые головные боли;
- Проблемы со сном;
- Выпадение волос;
- Вздутие живота;
- Рак молочной железы, яичников, матки;
- Доброкачественные опухоли в груди или матке, поликистоз и полипы матки.
Уровень эстрогенов может значительно повыситься из-за стресса, злоупотребления алкоголем и чрезмерного потребления кофе. 4 порции кофе повышают концентрацию эстрогена более чем на 70%.
Также на уровень этих гормонов очень влияют такие заболевания, как диабет, ожирение, болезни печени, нарушения флоры кишечника, а также дефицит йода. Важную роль в избыточном балансе эстрогенов играют ксеноэстрогены, которые находятся в пластмассе или ненатуральной косметике.
Для того, чтобы уровень эстрогенов снизился, стоит отказаться от алкоголя, избегать стрессовых ситуаций, наладить питание и употреблять больше клетчатки. Также стоит использовать натуральную косметику и избегать предметов из дешевых токсичных материалов.
Как проявляется снижение эстрогена
Уровень эстрогена может снизиться из-за резкого похудения, вредных привычек, приема антидепрессантов. Также причиной могут стать гормонально активные опухоли.
Как организм реагирует на снижение эстрогена?
- Волосы становятся тусклыми и ломкими;
- Форма груди ухудшается;
- Теряется эластичность;
- Кожа становится тонкой и шелушащейся;
- Появляются морщины;
- Ломаются ногти;
- Нестабильное давление;
- Плохое настроение;
- Сухость во влагалище;
- Вздутие живота;
- Бесплодие.
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