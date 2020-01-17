Поздний завтрак на выходных может привести к набору лишнего веса

Всем нравится подольше отдохнуть в заслуженные выходные? И часто завтрак смещается, а в некоторых даже перерастает в обед (бранч). Но оказалось, что слишком смещенный завтрак в выходные дни может привести к набору веса, даже если вы употребляете такое же количество калорий.

Ученые обнаружили, что люди, которые в выходные завтракают позже на 3,5 часа чем в будни, имеют ИМТ на 1,3 единицы выше по сравнению с теми, кто придерживается распорядка дня, пишет DailyMail со ссылкой на NewScientist.

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Ученые утверждают, что нарушение нормального режима питания может привести к образованию лишнего жира вокруг талии, так как организм не привык к обработке пищи в это время. Это происходит потому, что циркадный ритм настроен на расщепление пищи в конкретный период времени.

По словам специалистов, если человек питается без конкретного распорядка, это сильно ударяет по метаболизму.

Исследование показало, что чем больше разница во времени между приемами пищи в будние и выходные дни, тем выше вероятность того, что у студентов будет избыточный вес. Ученые спросили участников исследования, в какое время они обычно завтракают, обедают и ужинают в разные дни. Первое питание после пробуждения с опозданием на 3,5 часа в выходные вызвало резкое увеличение веса. Студенты, которые питались так поздно, имели ИМТ на 1,3 единицы выше, чем участники, которые завтракали примерно в одно и то же время.

Ведущая исследовательница Мария Фернанда Зерон-Руджеро говорит, что люди с избыточным весом могут использовать время приема пищи, как один из методов похудения. Но она отметила, что обсервационное исследование имело ограничения, ведь учесть все причины, которые могут еще влиять на вес человека, на самом деле трудно. Также Мария уточнила, что если сосуществуют два обстоятельства, то это не значит, что одно из них обязательно вызвало другое.

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