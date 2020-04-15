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Пожар в Чернобыльской зоне: в Минздраве выступили с советом как уберечь здоровье

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Пожар в Чернобыльской зоне / Артем Шевченко

Пожар в Чернобыльской зоне возник еще 4 апреля. За это время огонь успел охватить значительную часть леса и подобрался к Припяти. В результате пожара есть немало опасностей для жителей Киева и области.

В Министерстве здравоохранения отметили, что несмотря на пожар в Чернобыльской зоне уровень радиации в столице не превышает норму и составляет 0,011 мР/ч (при допустимом фоне 0,05 мР/ч)

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Однако министр Максим Степанов призвал людей без лишней надобности не выходить из дома, особенно в утреннее время,

"Мы видим повышение уровня частиц горения в воздухе. Поэтому советуем всем, особенно тем, кто имеет хронические заболевания легких или сердечно-сосудистые заболевания – ограничить выход на улицу в утреннее время, когда концентрация этих частиц высокая в воздухе", – заявил Степанов.

При этом министр посоветовал людям пить больше воды и делать влажную уборку помещений.

Пожар в Чернобыльской зоне: главное

  • Первая информация о возгорании поступила 4 апреля. Загорелась трава, и от нее огонь легко мог перекинуться на деревья.
     
  • Наихудшей ситуация была в воскресенье, 5 апреля, когда шел второй день пожара. Тогда его общая площадь составляла около 100 гектаров.
     
  • Известно, что пожар в Чернобыльской зоне перевернулся с трех других мест возгорания, в частности из соседней Житомирской области.
     
  • Вечером 13 апреля помогать спасателям начала природа – в Чернобыльской зоне начал падать дождь.
     
  • 14 апреля огонь двигался в сторону Припяти и был всего в 2 километрах от хранилища радиоактивных отходов.
     
  • Огонь уничтожил два села в Зоне отчуждения – Кривая Гора и Иловница, а также едва не добрался до детского лагеря "Сказочный".
     
  • Кабмин выделил более 100 миллионов гривен из резервного фонда госбюджета для ликвидации пожаров в Чернобыльской зоне. Деньги пойдут на обеспечение необходимыми средствами подразделений спасателей.
     
  • Существует несколько версий возникновения пожара в Чернобыльской зоне.

 

Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Украины Здоровье Пожар в Чернобыльской зоне Новости политики Министерство здравоохранения Украины Максим Степанов
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