Пожар в Чернобыльской зоне: в Минздраве выступили с советом как уберечь здоровье

Пожар в Чернобыльской зоне возник еще 4 апреля. За это время огонь успел охватить значительную часть леса и подобрался к Припяти. В результате пожара есть немало опасностей для жителей Киева и области.

В Министерстве здравоохранения отметили, что несмотря на пожар в Чернобыльской зоне уровень радиации в столице не превышает норму и составляет 0,011 мР/ч (при допустимом фоне 0,05 мР/ч)

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Однако министр Максим Степанов призвал людей без лишней надобности не выходить из дома, особенно в утреннее время,

"Мы видим повышение уровня частиц горения в воздухе. Поэтому советуем всем, особенно тем, кто имеет хронические заболевания легких или сердечно-сосудистые заболевания – ограничить выход на улицу в утреннее время, когда концентрация этих частиц высокая в воздухе", – заявил Степанов.

При этом министр посоветовал людям пить больше воды и делать влажную уборку помещений.

Пожар в Чернобыльской зоне: главное