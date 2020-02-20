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Как украинцы из Уханя отреагировали на протесты в Новых Санжарах

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Журналист рассказал, как экипаж самолета из Уханя относится к протестам / Фейсбук Александра Махова

Журналист Александр Махов, который на борту самолета сопровождал эвакуированных украинцев из Уханя, рассказал о настроениях на судне. По его словам, все пассажиры самолета – здоровые, температуры ни у одного из них нет. Зато сам экипаж – в шоке. Причина – протесты, которые начались в Украине, в частности в Новых Санжарах на Полтавщине, из-за прибытия украинцев из очага коронавируса COVID-19.

Когда самолет прибыл в украинский "Борисполь", Махов в фейсбуке заметил, что медики следят за ситуацией. Правда, пассажиры уставшие, поскольку более суток никто не спал.

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Также он рассказал, что перелет из Уханя осуществляли три экипажа авиакомпании SkyUp. Махов их назвал "настоящими героями" и отметил, что те сделали титанический объем работы.

Уже когда самолет приземлился в Харькове, Махов отметил, что экипаж спасательной миссии – в шоке из-за протестов. По его словам, бортпроводники, пилоты и медики являются добровольцами, "которые полетели забирать своих, потому что Украина своих не кидает".

"Позорище. Все – в норме, к слову", – добавил он.

Кроме того, журналист показал "легендарный экипаж спасательной миссии".

Эти люди забрали украинцев из эпицентра эпидемии коронавируса,
– подписал Махов соответствующее фото.

Кстати говоря! Самолет из Уханя в первую очередь должен был лететь в Харьков. Но за-за сильного тумана он не смог там приземлиться, потому направился в Киев. В столице состоялась дозаправка судна, и оно снова отправилось в Харьков.

Что известно о протестах в Новых Санжарах

Утром 20 февраля украинская власть, в частности, президент Владимир Зеленский, заявили, что эвакуированные украинцы из Уханя будут находиться на 14-дневном карантине в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары". Правда, слухи об этом начали распространяться еще накануне. Поэтому местные жители, обеспокоившись ситуацией, ночью на 20 февраля начали протесты против размещения в Новых Санжарах эвакуированных. В частности, они начали блокировать дороги и дошло даже до столкновений с правоохранителями. Поэтому, в поселок стянули дополнительные силы Нацгвардии и бронетехнику.

Свое поведение жители Новых Санжар, объясняют тем, что их поселок является курортным, и люди его посещают, чтобы отдохнуть и подлечиться в санаториях. Таким образом, они боятся, что после визита эвакуированных из Уханя Новые Санжары преобретут дурную славу.

Люди также жалуются на отсутствие какой-либо коммуникации со стороны властей. Говорят, что в ночь с 19 на 20 февраля без предупреждений власть просто начала свозить к поселку военных. А местным никто не разъяснил меры безопасности для нераспространения вероятного заражения.

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Добавим, что в Украине пока не подтвердили ни одного случая заболевания коронавирусом, хотя несколько человек госпитализированы с таким подозрением. Кроме того, двое украинцев заразились коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess. По последней информации, они уже выздоровели. Зато в мире, по состоянию на 19 февраля, от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 2 012 человек, а общее количество инфицированных составляет 75 119 человек.


Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Новости Украины Коронавирус 2020 Возвращение украинцев из Китая Новости Здоровье Здоровье Новости Полтавы Здоровая жизнь Здоровая жизнь авиация Китай Журналисты
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