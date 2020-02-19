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Правда ли, что под воздействием алкоголя люди кажутся более красивыми

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Как алкоголь влияет на наше восприятие / Unsplash

Алкоголь может влиять на наше сознание, также достаточно распространенное утверждение, что когда человек выпивает алкоголь, то иначе воспринимает внешность людей. Правда ли это, проверили ученые.

Ученые провели эксперимент, чтобы определить действительно ли алкоголь влияет на наше восприятие и сознание таким образом.

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Суть исследования

Ученые привлекли к эксперименту 120 человек. Участники обязаны были смотреть на экран и распознавать правильные и перевернутые буквы Т.

Впоследствии, как визуальные помехи на экране появлялись лица. Ученые заметили, что когда лица были красивыми, участники отвлекались на них. Участники, которые были трезвыми отвлекались только на красивые лица.

А вот участники, которые выпили алкоголь, обращали внимание как на красивые, так и менее красивые лица. Поэтому, ученые сделать вывод, что под воздействием алкоголя люди действительно кажутся более привлекательными.

Большинство людей слышали об этом эффекте, и наши исследования подтверждают ряд доказательств, свидетельствующих о том, что в этой анекдотической мудрости есть правда,
– резюмировал профессор Дерек Хейм из Университета Эдж Хилл.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь исследования
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