Правила первого секса: советы для новичков
Первый секс – всегда смущающий момент. О чем нужно знать перед первым сексом и чего не стоит делать – читайте дальше.
Сексолог Екатерина Федорова поделилась универсальными правилами первого секса. Независимо от пола, они подойдут как подросткам, так и взрослым.
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Как подготовиться к первому сексу
- Презервативы, латексные салфетки и лубрикант всегда стоит носить с собой. Салфетки или бумажные полотенца тоже лучше иметь при себе.
- Забеременеть или заразиться можно с первого раза, поэтому всегда настаивайте на использовании презерватива и своей безопасности. Если выбора не дают, лучше сразу бежать от этого человека.
- Если это ваш первый раз, стоит все обсудить заранее, ведь потом может быть поздно. Вы и ваш партнер можете иметь разные представления про ваш первый раз.
- Все самые грубые фантазии лучше отложить на будущее. Помните, что для вашего организма – это впервые.
- Если это секс мужчины с мужчиной, лучше подготовиться заранее.
- Свой первый раз лучше провести с тем, о ком не будет стыдно вспоминать через несколько лет. Стоит быть уверенными в том, что вы этого действительно хотите.
- Рядом обязательно должны быть душ и туалет, да и вообще – для первого секса лучше выбирать удобное и безопасное место.
- При первом сексе важна нежность. Оба партнера должны быть физически готовы к проникновению, а также не стоит забывать про лубрикант (он значительно облегчит проникновение).
- Также важно убедиться в том, что ваш партнер или партнерша хотят секса. Надо быть готовым остановиться, если кому-то станет больно или кто-то передумал.
- У парней первый оргазм с другим человеком может наступить очень быстро, а у девушек наоборот – не наступить вообще. Главное понимать, что это нормально и так бывает почти у всех.
- Если девушка говорит, что это ее первый раз, однако у нее нет крови – не стоит требовать доказательств или обвинять во лжи. У многих девушек нет девственной плевы, а порой она очень эластичная.
- Секс касается только вас обоих, поэтому бежать к друзьям и критиковать своего партнера – не стоит.
Что делать во время первого секса
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