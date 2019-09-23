Правила первого секса: советы для новичков

Первый секс – всегда смущающий момент. О чем нужно знать перед первым сексом и чего не стоит делать – читайте дальше.

Сексолог Екатерина Федорова поделилась универсальными правилами первого секса. Независимо от пола, они подойдут как подросткам, так и взрослым. Читайте также: Кто из родителей должен говорить с детьми о сексе Как подготовиться к первому сексу Презервативы , латексные салфетки и лубрикант всегда стоит носить с собой. Салфетки или бумажные полотенца тоже лучше иметь при себе.

, латексные салфетки и лубрикант всегда стоит носить с собой. Салфетки или бумажные полотенца тоже лучше иметь при себе. Забеременеть или заразиться можно с первого раза, поэтому всегда настаивайте на использовании презерватива и своей безопасности. Если выбора не дают, лучше сразу бежать от этого человека.

от этого человека. Если это ваш первый раз, стоит все обсудить заранее, ведь потом может быть поздно. Вы и ваш партнер можете иметь разные представления про ваш первый раз.

Все самые грубые фантазии лучше отложить на будущее. Помните, что для вашего организма – это впервые .

. Если это секс мужчины с мужчиной, лучше подготовиться заранее.

Свой первый раз лучше провести с тем, о ком не будет стыдно вспоминать через несколько лет. Стоит быть уверенными в том, что вы этого действительно хотите .

. Рядом обязательно должны быть душ и туалет, да и вообще – для первого секса лучше выбирать удобное и безопасное место.

При первом сексе важна нежность . Оба партнера должны быть физически готовы к проникновению, а также не стоит забывать про лубрикант (он значительно облегчит проникновение).

. Оба партнера должны быть к проникновению, а также не стоит забывать про лубрикант (он значительно облегчит проникновение). Также важно убедиться в том, что ваш партнер или партнерша хотят секса. Надо быть готовым остановиться , если кому-то станет больно или кто-то передумал .

, если кому-то станет или кто-то . У парней первый оргазм с другим человеком может наступить очень быстро, а у девушек наоборот – не наступить вообще. Главное понимать, что это нормально и так бывает почти у всех.

и так бывает почти у всех. Если девушка говорит, что это ее первый раз, однако у нее нет крови – не стоит требовать доказательств или обвинять во лжи. У многих девушек нет девственной плевы, а порой она очень эластичная.

Секс касается только вас обоих, поэтому бежать к друзьям и критиковать своего партнера – не стоит.

Что делать во время первого секса Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.