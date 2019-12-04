Как избежать переохлаждения и обморожения: советы Минздрава

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Как уберечься от обморожения / 24 канал

С приходом зимы Украину посетили снег и минусовая температура. Как защитить себя от переохлаждения и обморожения – читайте в материале Здоровье 24.

Министерство здравоохранения составило правила поведения в морозную погоду и напомнило, что делать при переохлаждении и обморожении.

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Обморожение – это повреждене участков тела вследствии воздействия низкой температуры. Оно может нанести серьезный вред организму, а тяжелые случаи могут привести даже к ампутации.

Наиболее уязвимыми являются открытые участки кожи: нос, уши, щеки, подбородок, пальцы рук или ног. Поэтому убедитесь, что они защищены теплой сухой одеждой, когда выходите на улицу в мороз.

Об обморожении сигнализируют следующие признаки:

 
Обморожение – признаки
  1. белый или серо-желтый цвет участков кожи,
  2. твердая на ощупь, восковая кожа,
  3. онемение.


При лютому морозі потрібно захистити всі ділянки шкіри

  • При минусовой температуре воздуха важно не вспотеть — это очень опасно. Надевайте несколько более легких свитеров, а не один очень теплый. В таком случае вы сможете снять один из них, если вам станет слишком жарко.
  • Многослойность одежды тоже сохраняет дополнительное тепло.
  • Избегайте тесной одежды и обуви, чтобы сохранить тепло и избежать обморожения.
  • Перчатки, шапка, шарф, поднятый воротник защитят открытые участки кожи от холода. Это — обязательные атрибуты в морозную погоду.
  • Если вы планируете провести много времени на улице, возьмите запасную одежду. В случае необходимости вы можете одеть дополнительный свитер или изменить влажную одежду на сухую. Это убережет от переохлаждения.
  • Не носите обувь, которая может промокнуть. Также избегайте металлических украшений.


На морозе нельзя носить обувь, которая может промокнуть

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  • Не курите. Никотин негативно влияет на стенки сосудов. Это увеличивает вероятность негативного воздействия холода.
  • Для усиления кровообращения двигайте руками, пальцами ног. В то же время, избегайте переутомления: когда вы устали, то теряете тепло быстрее.
  • Если вы долго находитесь на улице, обязательно каждые полчаса-час заходите в теплое помещение.
  • Не прикасайтесь к металлу (руками или языком). Вы рискуете обморозить кожу в месте контакта.
  • Будьте осторожны, если работаете с бензином при минусовой температуре: возможно обморожение, если бензин попадет на кожу. Поэтому используйте водонепроницаемые перчатки.
  • Не носите тяжелое. Тяжелая ноша может пережать сосуды, в результате чего может возникнуть обморожение.
  • Заботьтесь о том, чтобы ваш мобильный телефон был всегда заряженным.
  • Следите за прогнозом погоды. Не выходите из дома без необходимости, если температура воздуха ниже -10. Избегайте путешествий на дальние расстояния.
  • Не выходите из дома голодными. Замерзли — съешьте что-то. Важно, чтобы пища была теплой.
  • Пейте достаточно жидкости. Если планируете долго находиться на холоде, возьмите с собой термос с горячим напитком или супом.
  • Не употребляйте алкоголь. Он расширяет сосуды на поверхности тела, в результате чего тело быстро теряет тепло.


На морозе нельзя касаться металла

Из-за длительного воздействия низкой температуры тело теряет тепло быстрее, чем его производит. Очень низкая температура тела приводит к тому, что человек не может четко мыслить и передвигаться.

 
Переохлаждение – симптомы
  1. дрожь,
  2. истощение,
  3. потеря памяти,
  4. нечеткое произношение,
  5. вялость,
  6. сонливость,
  7. человек не может четко мыслить, не может держать предметы ("все валится из рук").

У детей признаки переохлаждения можно заметить, если кожа ярко-красная и холодная, а они сами очень вялые.

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Если температура тела выше 34 градусов, согрейте человека в теплом помещении, дайте выпить теплый напиток (ни в коем случае не алкогольный!), поесть. Если на человеке мокрая одежда — снимите ее.

Если же температура тела ниже 34 градусов, нужна госпитализация. При температуре 28 градусов и ниже жизнь человека оказывается под угрозой.

  • Сразу обратитесь к врачу.
  • Никогда не растирайте кожу снегом, не опускайте пораженные конечности в горячую воду и не прислоняйте их к батарее. Если вы обморозили ноги или пальцы ног, старайтесь не наступать на них. Это может привести к большему поражению.
  • Если вы ждете помощи, то можете наложить термоизолированную повязку (ватно-марлевую, хлопчатобумажную и т.д.) для согрева. Если на человеке мокрая одежда — снимите ее. Согрейте человека одеялом. Дайте теплый напиток (не алкогольный!) и при необходимости обезболивающее. Не трогайте обмороженные участки тела, не массируйте их.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Здоровье Непогода в Украине Здоровая жизнь Советы Министерство здравоохранения Украины Суровые морозы
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