Как избежать переохлаждения и обморожения: советы Минздрава

С приходом зимы Украину посетили снег и минусовая температура. Как защитить себя от переохлаждения и обморожения – читайте в материале Здоровье 24.

Министерство здравоохранения составило правила поведения в морозную погоду и напомнило, что делать при переохлаждении и обморожении.

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Признаки обморожения

Обморожение – это повреждене участков тела вследствии воздействия низкой температуры. Оно может нанести серьезный вред организму, а тяжелые случаи могут привести даже к ампутации.

Наиболее уязвимыми являются открытые участки кожи: нос, уши, щеки, подбородок, пальцы рук или ног. Поэтому убедитесь, что они защищены теплой сухой одеждой, когда выходите на улицу в мороз.

Об обморожении сигнализируют следующие признаки:

Обморожение – признаки белый или серо-желтый цвет участков кожи, твердая на ощупь, восковая кожа, онемение.



При лютому морозі потрібно захистити всі ділянки шкіри

Как одеваться в морозную погоду

При минусовой температуре воздуха важно не вспотеть — это очень опасно. Надевайте несколько более легких свитеров, а не один очень теплый. В таком случае вы сможете снять один из них, если вам станет слишком жарко.

Многослойность одежды тоже сохраняет дополнительное тепло.

Избегайте тесной одежды и обуви, чтобы сохранить тепло и избежать обморожения.

Перчатки, шапка, шарф, поднятый воротник защитят открытые участки кожи от холода. Это — обязательные атрибуты в морозную погоду.

Если вы планируете провести много времени на улице, возьмите запасную одежду. В случае необходимости вы можете одеть дополнительный свитер или изменить влажную одежду на сухую. Это убережет от переохлаждения.

Не носите обувь, которая может промокнуть. Также избегайте металлических украшений.



На морозе нельзя носить обувь, которая может промокнуть

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Как избежать переохлаждения

Не курите . Никотин негативно влияет на стенки сосудов. Это увеличивает вероятность негативного воздействия холода.

. Никотин негативно влияет на стенки сосудов. Это увеличивает вероятность негативного воздействия холода. Для усиления кровообращения двигайте руками, пальцами ног . В то же время, избегайте переутомления : когда вы устали, то теряете тепло быстрее.

. В то же время, : когда вы устали, то теряете тепло быстрее. Если вы долго находитесь на улице, обязательно каждые полчаса-час заходите в теплое помещение .

. Не прикасайтесь к металлу (руками или языком). Вы рискуете обморозить кожу в месте контакта.

(руками или языком). Вы рискуете обморозить кожу в месте контакта. Будьте осторожны, если работаете с бензином при минусовой температуре: возможно обморожение, если бензин попадет на кожу . Поэтому используйте водонепроницаемые перчатки.

. Поэтому используйте водонепроницаемые перчатки. Не носите тяжелое . Тяжелая ноша может пережать сосуды, в результате чего может возникнуть обморожение.

. Тяжелая ноша может пережать сосуды, в результате чего может возникнуть обморожение. Заботьтесь о том, чтобы ваш мобильный телефон был всегда заряженным .

. Следите за прогнозом погоды . Не выходите из дома без необходимости, если температура воздуха ниже -10. Избегайте путешествий на дальние расстояния .

. Не выходите из дома без необходимости, если температура воздуха ниже -10. . Не выходите из дома голодными. Замерзли — съешьте что-то. Важно, чтобы пища была теплой.

Пейте достаточно жидкости. Если планируете долго находиться на холоде, возьмите с собой термос с горячим напитком или супом.

Не употребляйте алкоголь. Он расширяет сосуды на поверхности тела, в результате чего тело быстро теряет тепло.



На морозе нельзя касаться металла

Признаки переохлаждения

Из-за длительного воздействия низкой температуры тело теряет тепло быстрее, чем его производит. Очень низкая температура тела приводит к тому, что человек не может четко мыслить и передвигаться.

Переохлаждение – симптомы дрожь, истощение, потеря памяти, нечеткое произношение, вялость, сонливость, человек не может четко мыслить, не может держать предметы ("все валится из рук").

У детей признаки переохлаждения можно заметить, если кожа ярко-красная и холодная, а они сами очень вялые.

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Что делать при переохлаждении

Если температура тела выше 34 градусов, согрейте человека в теплом помещении, дайте выпить теплый напиток (ни в коем случае не алкогольный!), поесть. Если на человеке мокрая одежда — снимите ее.

Если же температура тела ниже 34 градусов, нужна госпитализация. При температуре 28 градусов и ниже жизнь человека оказывается под угрозой.

Что делать при обморожении

Сразу обратитесь к врачу.

Никогда не растирайте кожу снегом, не опускайте пораженные конечности в горячую воду и не прислоняйте их к батарее. Если вы обморозили ноги или пальцы ног, старайтесь не наступать на них. Это может привести к большему поражению.

Если вы ждете помощи, то можете наложить термоизолированную повязку (ватно-марлевую, хлопчатобумажную и т.д.) для согрева. Если на человеке мокрая одежда — снимите ее. Согрейте человека одеялом. Дайте теплый напиток (не алкогольный!) и при необходимости обезболивающее. Не трогайте обмороженные участки тела, не массируйте их.

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