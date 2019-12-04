Как избежать переохлаждения и обморожения: советы Минздрава
С приходом зимы Украину посетили снег и минусовая температура. Как защитить себя от переохлаждения и обморожения – читайте в материале Здоровье 24.
Министерство здравоохранения составило правила поведения в морозную погоду и напомнило, что делать при переохлаждении и обморожении.
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Признаки обморожения
Обморожение – это повреждене участков тела вследствии воздействия низкой температуры. Оно может нанести серьезный вред организму, а тяжелые случаи могут привести даже к ампутации.
Наиболее уязвимыми являются открытые участки кожи: нос, уши, щеки, подбородок, пальцы рук или ног. Поэтому убедитесь, что они защищены теплой сухой одеждой, когда выходите на улицу в мороз.
Об обморожении сигнализируют следующие признаки:
- белый или серо-желтый цвет участков кожи,
- твердая на ощупь, восковая кожа,
- онемение.
При лютому морозі потрібно захистити всі ділянки шкіри
Как одеваться в морозную погоду
- При минусовой температуре воздуха важно не вспотеть — это очень опасно. Надевайте несколько более легких свитеров, а не один очень теплый. В таком случае вы сможете снять один из них, если вам станет слишком жарко.
- Многослойность одежды тоже сохраняет дополнительное тепло.
- Избегайте тесной одежды и обуви, чтобы сохранить тепло и избежать обморожения.
- Перчатки, шапка, шарф, поднятый воротник защитят открытые участки кожи от холода. Это — обязательные атрибуты в морозную погоду.
- Если вы планируете провести много времени на улице, возьмите запасную одежду. В случае необходимости вы можете одеть дополнительный свитер или изменить влажную одежду на сухую. Это убережет от переохлаждения.
- Не носите обувь, которая может промокнуть. Также избегайте металлических украшений.
На морозе нельзя носить обувь, которая может промокнуть
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Как избежать переохлаждения
- Не курите. Никотин негативно влияет на стенки сосудов. Это увеличивает вероятность негативного воздействия холода.
- Для усиления кровообращения двигайте руками, пальцами ног. В то же время, избегайте переутомления: когда вы устали, то теряете тепло быстрее.
- Если вы долго находитесь на улице, обязательно каждые полчаса-час заходите в теплое помещение.
- Не прикасайтесь к металлу (руками или языком). Вы рискуете обморозить кожу в месте контакта.
- Будьте осторожны, если работаете с бензином при минусовой температуре: возможно обморожение, если бензин попадет на кожу. Поэтому используйте водонепроницаемые перчатки.
- Не носите тяжелое. Тяжелая ноша может пережать сосуды, в результате чего может возникнуть обморожение.
- Заботьтесь о том, чтобы ваш мобильный телефон был всегда заряженным.
- Следите за прогнозом погоды. Не выходите из дома без необходимости, если температура воздуха ниже -10. Избегайте путешествий на дальние расстояния.
- Не выходите из дома голодными. Замерзли — съешьте что-то. Важно, чтобы пища была теплой.
- Пейте достаточно жидкости. Если планируете долго находиться на холоде, возьмите с собой термос с горячим напитком или супом.
- Не употребляйте алкоголь. Он расширяет сосуды на поверхности тела, в результате чего тело быстро теряет тепло.
На морозе нельзя касаться металла
Признаки переохлаждения
Из-за длительного воздействия низкой температуры тело теряет тепло быстрее, чем его производит. Очень низкая температура тела приводит к тому, что человек не может четко мыслить и передвигаться.
- дрожь,
- истощение,
- потеря памяти,
- нечеткое произношение,
- вялость,
- сонливость,
- человек не может четко мыслить, не может держать предметы ("все валится из рук").
У детей признаки переохлаждения можно заметить, если кожа ярко-красная и холодная, а они сами очень вялые.
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Что делать при переохлаждении
Если температура тела выше 34 градусов, согрейте человека в теплом помещении, дайте выпить теплый напиток (ни в коем случае не алкогольный!), поесть. Если на человеке мокрая одежда — снимите ее.
Если же температура тела ниже 34 градусов, нужна госпитализация. При температуре 28 градусов и ниже жизнь человека оказывается под угрозой.
Что делать при обморожении
- Сразу обратитесь к врачу.
- Никогда не растирайте кожу снегом, не опускайте пораженные конечности в горячую воду и не прислоняйте их к батарее. Если вы обморозили ноги или пальцы ног, старайтесь не наступать на них. Это может привести к большему поражению.
- Если вы ждете помощи, то можете наложить термоизолированную повязку (ватно-марлевую, хлопчатобумажную и т.д.) для согрева. Если на человеке мокрая одежда — снимите ее. Согрейте человека одеялом. Дайте теплый напиток (не алкогольный!) и при необходимости обезболивающее. Не трогайте обмороженные участки тела, не массируйте их.
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