Как убираться на праздники: Супрун рассказала о преимуществах и недостатках беспорядка

Делать уборку до Рождества или Нового года, потому что "как так, большой праздник, что люди скажут, со старым мусором в новый год идти не надо" — традиция противоречива. Ульяна Супрун объяснила противоречивые моменты относительно пользы и вреда уборки.

Госпожа Ульяна рассказала как делать уборку с пользой для физического и психического здоровья. О чем свидетельствует чрезмерная тяга к стерильности и какие опасности скрывает беспорядок.

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Чем вреден беспорядок

Рождество не Рождество, но напрочь загромождать дом не стоит никогда. Полный беспорядок вредит. Вот почему:

Мы чувствуем себя тревожно, виновато, переживаем, как же это все убрать и где взять время, и трудно находим нужные вещи. Следовательно, беспорядок плохо влияет на наше ментальное здоровье.

Людям с астмой убирать в квартире крайне важно. Главные советы касаются предотвращения образования плесени и поселения клещей или мошек, влажной уборки, и пользования вентиляцией в кухне и ванной, чтобы не было чрезмерной влажности.

Для борьбы с плесенью предлагают пользоваться перекисью водорода, уксусом и хлорным отбеливателем, а убирать мылом и водой. Совет стирать шторы каждый сезон касается только семей, где есть больные астмой, но не всех.



Для стирки следует выбирать экосредства/Фото:Unsplash

Беспорядок является источником стресса, но прежде всего для женщин. Разбросанные брюки и носки мужчин, смущают реже. Женщины, которые описывают свой дом как уютный и приятный, имеют более низкий уровень кортизола и лучшее настроение в течение дня, чем те, что упоминают в описаниях грязь и хлам.

Компульсивное накопление вещей – это ментальное расстройство. Тогда люди загромождают собственное жилье вещами, остатками пищи, хламом, сувенирами, коробками, даже заводят много домашних животных. У нас о таких людях говорят "плюшкины".

Это – одно из проявлений обсессивно-компульсивного расстройства, и обусловлено оно тем, что у "плюшкиных" собственные вещи вызывают сильный эмоциональный отклик. Это можно увидеть на МРТ: при созерцании личного хлама сильно активируется часть мозга под названием островок.

Люди с таким нарушением имеют и другие проблемы: неконтролируемое переедание и избыточный вес. Поэтому если в вашей квартире не пройти, так как все загромождено, то стоит обратиться к когнитивно-поведенческому терапевту.

Захламленная кухня способствует перееданию вредной пищей. В то же время, упорядоченная среда делает нас щедрыми и склонными к здоровым пищевым предпочтениям.



Чистота на кухне помогает выбирать полезную еду/Фото:Unsplash

А какой вред уборки

Домашняя работа составляет значительную долю физической усталости, особенно у женщин и людей старшего возраста. При этом уборка не является достаточным уровнем физической активности, и никак не связывается со стройностью.

Женщины во всем мире до сих пор выполняют большую часть домашней работы. Убирают офисы, аэропорты или дома также преимущественно женщины. В то же время, перегрузка домашней работой связана с возросшими рисками развития ментальных расстройств. Не надо ставить высокие стандарты чистоты себе или другим.

Постоянный контакт с моющими средствами дома или на работе приводит к ускоренному развитию болезней легких. Такое наблюдается у женщин, но не у мужчин. Напрашиваются выводы, что заниматься профессиональной уборкой безопаснее мужчинам, а вот дома такие обязанности следует распределять между всеми.

Дети, чьи матери во время беременности занимались профессиональной уборкой, больше рискуют иметь пороки развития.

Стремиться сделать из детской комнаты аналог операционной не стоит. Ибо абсолютная стерильность вредит иммунной системе маленьких детей. Малыши, которые в первый год жизни не контактируют с грязью, котами и собаками, впоследствии вероятнее будут иметь аллергию, разовьют аутоиммунные заболевания или астму.

Причина парадокса в том, что иммунная система должна пройти обучение на распознавание своего, чужого, плохого и нейтрального.

Бактерии, которые собаки приносят на грязных лапах, нужны для обучения регуляторных Т-клеток в кишечнике. Без их надлежащей тренировки иммунная система может считать пищу чем-то опасным. Коты предотвращают развитие врожденной астмы у детей. Домашние животные способствуют правильному формированию микробиоты кишечника и снижают риск ожирения у детей, рожденных путем кесарева сечения.

Вообще, лучшая среда для формирования иммунной системы малыша – это ферма. Но если вы живете в квартире – не беда. Просто держите животных и не заморачивайтесь чрезмерной уборкой.

О моющих средствах



Химические средства для уборки безвредны для людей/Фото:Unsplash

Средства для уборки, особенно с биоцидами вроде триклозана, на 65% увеличивают риск рака щитовидной железы.

Пользуйтесь, по возможности, простыми средствами для уборки: водой, мылом, уксусом, нашатырным спиртом, содой, хлорным отбеливателем, перекисью, горчицей, и стиральными порошками, дружественными к окружающей среде. Не стоит покупать отдельное суперсредство для каждой поверхности в доме.

Хуже всего для здоровья, когда уборка – это профессия. Целый ряд моющих средств вызывает сенсибилизацию иммунной системы, и может стать причиной развития астмы во взрослом возрасте. Людям с уже имеющейся астмой надо быть осторожными с моющими средствами, и отдавать предпочтение мылу и теплой воде. К тому же, моющие средства и дезинфектанты загрязняют водоемы.

Неудержимое желание все упорядочить, уничтожить микробы – является одним из возможных проявлений обсессивно-компульсивного расстройства. Этот тот случай, когда нечего радоваться отсутствию пыли на полочках.

Как следует убирать

Подумайте: насколько важна для вас упорядоченность, как вы чувствуете себя в беспорядке и идеально убранном доме, что становится систематической причиной захламления квартиры или дома? Составьте комфортный вам план уборки. Лучше убирать ежедневно, но понемногу, как к примеру, мыть после себя ванну и класть все на свои места, чем тратить выходной день на авгиевы конюшни собственной спальни.

Если у вас длится состояние, когда об уборке думать не хочется и сил нет, хотя убрать давно надо, начните с малых шагов.

Чтобы меньше убирать, следует стремиться к таким вещам:

не захламлять дом лишним;

убирать по мере появления беспорядка;

хорошо организовать пространство;

не покупать вещи, которые не очень нужны;

выбрасывать, перепродавать или отдавать ненужное сразу.

Лучший способ мытья посуды – это посудомойка. Но пока приходится мыть посуду руками, следует: мыть посуду в резиновых перчатках и думать именно об этой работе, о том, насколько лучше становится на кухне, потому что вы справились с кучей тарелок и даже сковородой, как красиво блестят бокалы.

Исследования показали, что осознанное мытье посуды снижает уровень стресса.

Делайте уборку всей семьей, а не сваливайте все на кого-то одного. Совместный труд объединяет людей и может считаться как проведенное вместе время без смартфонов. Включайте приятную для вас музыку, подпевайте и убирайте.

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