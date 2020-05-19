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Как правильно брить подмышки: пошаговая инструкция

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Как брить подмышки
Как брить подмышки / unsplash.com

Бритье под мышками – необязательная гигиеническая процедура, которую можно и не делать. Все зависит от собственных предпочтений и комфорта. Но если это делать неправильно, могут появиться неприятные ощущения.

Например, побочное действие от бритья под мышками это: зуд, раздражение, порезы, высыпания, вросшие волосы, пишет tolkosprosit.docplus.

Также по теме: Когда нельзя брить подмышки

Все это повышает вероятность заражения бактериями, вирусами и грибками.

Для гоління краще використовувати спеціальний засіб
Для бритья лучше использовать специальное средство / unsplash.com

Как правильно брить подмышки?

  1. Лезвия должны быть острые, меняйте, как только они затупятся. Это происходит через месяц-полтора, если вы бреете подмышки раза в неделю. На сменных лезвиях иногда есть специальные полоски-индикаторы, которые бледнеют, можно ориентироваться на них.
  2. Перед бритьем примите душ и вымойте кожу под мышками увлажняющим гелем. Это поможет смягчить волосы.
  3. Нанесите на 2-3 минуты любое средство для бритья. Обратите внимание: важно оставить средство на коже дольше, это размягчит волоски и поднимет их над поверхностью кожи.
  4. Лучше не использовать мыло для бритья. Оно вызывает раздражение на чувствительной коже подмышек и быстрее изнашивает лезвия.
  5. Брейте волосы по направлению их роста (сверху вниз), так будет меньше раздражения и вросших волос.
  6. Часто ополаскивайте лезвие, чтобы удалить из него остатки волос и крема.
  7. Не проводите лезвием по одному месту чаще чем один раз, чтобы избежать раздражения.
  8. После бритья ополосните кожу холодной водой – это сузит поры и кровеносные сосуды, что уменьшит риск воспаления.
  9. Не наносите сразу дезодорант, сначала воспользуйтесь увлажняющим кремом или лосьоном.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Дерматология Красота Гигиена Здоровье Лечение
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