Как правильно брить подмышки: пошаговая инструкция

Бритье под мышками – необязательная гигиеническая процедура, которую можно и не делать. Все зависит от собственных предпочтений и комфорта. Но если это делать неправильно, могут появиться неприятные ощущения.

Например, побочное действие от бритья под мышками это: зуд, раздражение, порезы, высыпания, вросшие волосы, пишет tolkosprosit.docplus. Также по теме: Когда нельзя брить подмышки Все это повышает вероятность заражения бактериями, вирусами и грибками.

Для бритья лучше использовать специальное средство / unsplash.com Как правильно брить подмышки? Лезвия должны быть острые, меняйте, как только они затупятся. Это происходит через месяц-полтора, если вы бреете подмышки раза в неделю. На сменных лезвиях иногда есть специальные полоски-индикаторы, которые бледнеют, можно ориентироваться на них. Перед бритьем примите душ и вымойте кожу под мышками увлажняющим гелем. Это поможет смягчить волосы. Нанесите на 2-3 минуты любое средство для бритья. Обратите внимание: важно оставить средство на коже дольше, это размягчит волоски и поднимет их над поверхностью кожи. Лучше не использовать мыло для бритья. Оно вызывает раздражение на чувствительной коже подмышек и быстрее изнашивает лезвия. Брейте волосы по направлению их роста (сверху вниз), так будет меньше раздражения и вросших волос. Часто ополаскивайте лезвие, чтобы удалить из него остатки волос и крема. Не проводите лезвием по одному месту чаще чем один раз, чтобы избежать раздражения. После бритья ополосните кожу холодной водой – это сузит поры и кровеносные сосуды, что уменьшит риск воспаления. Не наносите сразу дезодорант, сначала воспользуйтесь увлажняющим кремом или лосьоном. Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.