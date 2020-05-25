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Как правильно есть мороженое: идеальная формула от ученых

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Как правильно есть мороженое
Как правильно есть мороженое / unsplash.com

Оказывается, люди все время ели мороженое неправильно. Поэтому ученые создали формулу, которая поможет нам всем побороть эту проблему.

Доктор Сара Кэмп 30 лет занимается исследованиями в области питания и решила наконец вывести такую формулу, пишет Daily Star.

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У нее получилось вот такое уравнение: (i @ -14 ° C + ½S + UDS + 12s) x 2 = MF *. Выглядит сложно, но на самом деле это описание последовательности действий, которые помогут получить от мороженого максимальное наслаждение.

Морозиво має мати температру 14 градусів

Мороженое должно иметь температуру 14 градусов / unsplash.com

Как правильно есть мороженое

  • Извлеките десерт из морозилки и оставьте его пока не нагреется до правильной температуры – 14 градусов. Это займет около 15 минут.
  • Использовать нужно две ложки: одной отделять порции, а другой есть.
  • Мороженое нужно класть на кончик языка, чтобы ощутить первые нотки вкуса. Это удобнее делать, если держать ложку, которой вы едите, вверх дном.
  • Затем нужно медленно начать вращать ложку во рту, чтобы ощутить не только вкус, но и текстуру мороженого. Совершите полный оборот.
  • После этого сделайте плавный и глубокий вдох ртом – так вы присоедините верхние рецепторы и ощутите те оттенки вкуса, которые обычно остаются незамеченными.
  • Держать мороженое во рту нужно 12 секунд и только потом глотать. Оно должно полностью растаять.

Ученая советует не настраиваться на прием пищи, а попробовать насладиться вкусом десерта.

Автор: Александр Бевза
Теги: Лечение Здоровое питание Новости Здоровье Здоровье
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