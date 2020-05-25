Как правильно есть мороженое: идеальная формула от ученых
Оказывается, люди все время ели мороженое неправильно. Поэтому ученые создали формулу, которая поможет нам всем побороть эту проблему.
Доктор Сара Кэмп 30 лет занимается исследованиями в области питания и решила наконец вывести такую формулу, пишет Daily Star.
Также на тему: Почему стоит есть спаржу: 5 полезных свойств
У нее получилось вот такое уравнение: (i @ -14 ° C + ½S + UDS + 12s) x 2 = MF *. Выглядит сложно, но на самом деле это описание последовательности действий, которые помогут получить от мороженого максимальное наслаждение.
Мороженое должно иметь температуру 14 градусов / unsplash.com
Как правильно есть мороженое
- Извлеките десерт из морозилки и оставьте его пока не нагреется до правильной температуры – 14 градусов. Это займет около 15 минут.
- Использовать нужно две ложки: одной отделять порции, а другой есть.
- Мороженое нужно класть на кончик языка, чтобы ощутить первые нотки вкуса. Это удобнее делать, если держать ложку, которой вы едите, вверх дном.
- Затем нужно медленно начать вращать ложку во рту, чтобы ощутить не только вкус, но и текстуру мороженого. Совершите полный оборот.
- После этого сделайте плавный и глубокий вдох ртом – так вы присоедините верхние рецепторы и ощутите те оттенки вкуса, которые обычно остаются незамеченными.
- Держать мороженое во рту нужно 12 секунд и только потом глотать. Оно должно полностью растаять.
Ученая советует не настраиваться на прием пищи, а попробовать насладиться вкусом десерта.