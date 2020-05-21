Как правильно худеть: ценные советы нутрициолога

Худеть можно вместе с шоколадками, но может не понравиться конечный результат. Можно похудеть, даже если вообще ничего не есть. Но если правильно сбалансировать свой рацион, тогда можно получить результат и сохранить его.

О том, как правильно составить рацион, быстро сбросить вес и ускорить метаболизм – в программе "Утро на 24" на 24 канале рассказала фитнес-тренер и нутрициолог Елена Мандзюк.

Интересно Худеем после родов: эффективные советы от модели Аллы Костромичевой

Есть и худеть – миф или реальность?

По словам тренера, нет волшебного продукта, чтобы похудеть. Поэтому не стоит надеяться на продукты с "минусовой калорийностью", то есть с калорийностью меньше, чем количество энергии, которая нужна для переваривания этого продукта. Вроде бы, употребляя такие продукты, мы не наберем вес. Но это миф.

"Люди думают, что можно что-то съесть и похудеть. Мы вообще ленивые и хотим, чтобы существовал удивительный продукт или таблетка, или упражнение, которое сразу поможет похудеть. Но это миф, который не имеет научного подтверждения. Лучше считать, что это не продукты с минусовой калорийностью, а продукты с низкой калорийностью, богатые на клетчатку,

– отметила Мандзюк.

Быстро похудеть – невозможно

В интернете есть множество гугл-запросов "как можно быстро сбросить 5 килограммов". Эксперт убеждена, что все зависит от вашего веса, возраста, стиля жизни, что вы делали до этого. Нет промежутка времени, за который человек сможет точно сбросить 5 килограммов.

Например, если я вешу 55 килограмм и неделю буду питаться с дефицитом калорий, то за неделю могу сбросить максимум 800 граммов. Нормой здорового похудения считают не более, чем 1% от вашего веса,

– подчеркнула Мандзюк.

Сделайте это стилем жизни

Фитнес-тренер не советует относиться к похудению, как к процессу перед днем рождения, свадьбой или сезоном купания. Потому что это должно быть стилем вашей жизни.

Не худеть, а вести активный образ жизни. Не забывать, что бегать в парке – это классно, а 2 – 3 пробежки в неделю поднимут вам настроение. Классно есть фрукты, овощи или необработанные продукты,

– считает тренер.

Нутрициолог убеждена, что есть простое правило – люди худеют только тогда, когда тратят больше энергии, чем съедают. Других тайн не существует.

"Нужно создать дефицит калорий в своем рационе и тогда вы начнете худеть. Физические нагрузки нужны для того, чтобы этот процесс ускорить. Я за то, чтобы 2 – 3 раза в неделю потренироваться и иметь здоровый рацион", – постановила Мандзюк.

Метаболизм

Метаболизм – что это? Это скорость, с которой тело человека превращает пищу в энергию и расходует эту энергию.

По словам Мандзюк, у всех людей обмен веществ почти одинаковый, мы сами себе его замедляем, когда находимся в стрессовых ситуациях или не досыпаем, не доедаем, изнуряем себя тренировками.

"Для восстановления нужен отдых. Ускоренный метаболизм есть тогда, когда есть мышечная масса, которой нужна энергия, когда мы здорово питаемся и постоянно имеем тренировки в обычном ритме жизни. Стоит чередовать также и кардио тренировки с силовыми", – подытожила финтес-тренер.

Подробнее смотрите в видео 24 канала с Еленой Мандзюк: