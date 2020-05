Как правильно худеть: ценные советы нутрициолога

дуже прості правила для максимально здорового раціону: ⠀ 1️⃣ готувати їжу на пару та варити - це дуже безпечні способи приготування їжі. Цільні крупи краще замочувати, а м’ясо маринувати в кислих маринадах (оцет, лимон і т.д). Овочі готувати альденте і ніколи не розварювати; ⠀ 2️⃣ вживайте більше сирої та термічно необробленої їжі ( та більше, не означає стати сироїдом). Глікемічний індекс продуктів при обробці продуктів росте, наприклад овес має ГІ 40, каша геркулес вже 60, а швидкого приготування всі 80! ⠀ 3️⃣ вживайте у їжу страви кімнатної температури. Гаряча їжа може мати більш вищий ГІ, а вживання страв на постійній основі більше 65 градусів збільшує ризик захворювання разу стравоходу; ⠀ 4️⃣ готуйте без панірування, без цукрових маринадів, також мінімізуйте контакт з повітрям та готуйте з закритою кришкою. Додавайте у страви більше води, це уповільнює глікацію; ⠀ 5️⃣ не смажте на олії, зберігайте їх у холодильнику, закритими кришкою і уважно слідкуйте за терміном придатності; ⠀ 6️⃣ додавайте спеції у страви, це сильні антиоксиданти: розмарин, куркума та ін; ⠀ 7️⃣ їжте м’ясо разом з великою кількість зелені та овочів; ⠀ яких пунктів ви вже дотримуєтесь? ️

