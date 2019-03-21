Правильное питание весной: как уберечься от анемии и помочь иммунитету

Весной особенно тщательно нужно следить за состоянием здоровья. Чтобы поддержать иммунитет в период авитаминоза и уберечься от анемии, медики рекомендуют правильно составить рацион.

Здоровье24 спросило у семейного врача Медицинского дома Odrex Натальи Вильнер и кандидата медицинских наук, врача-гастроэнтеролога Медицинского центра Медикавер Кристины Квит, что нужно есть весной, чтобы уберечься от этих болезни.

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Анемия: причины, симптомы

Чаще всего в весенний период случается железодефицитная анемия. Все-из-за недостаточной обеспеченности организма железом и элементами, способствующими его всасыванию. Ведь еще нет фруктов и овощей, которые содержат большое количество естественных витаминов, в частности С и В, фолиевую кислоту, которые непосредственно влияют на усвоение железа.

По словам Кристины Квит, весной организм исчерпывает естественное депо витаминов для выполнения жизненно важных функций. Без поступления новых он часто испытывает дефицит. Кроме того, весной обостряются гастроэнтерологические болезни, связанные с всасыванием железа: гастриты и гастродуодениты. Из-за них те полезные вещества, которые потребляет человек, не могут всосаться в должном количестве.

Врач Наталья Вильнер “Анемия — это снижение уровня гемоглобина в крови. Иногда анемия может быть связана с недостаточным потреблением железа с пищей. Это часто бывает у детей, которые употребляют большое количество коровьего молока”.

Дефицит железа вызывает снижение физической работоспособности, когнитивные нарушения, задержки развития, неблагоприятные исходы беременности, нарушение иммунитета и регуляции температуры тела.

Анемия – симптомы • бледная и сухая кожа;

• головокружение;

• одышка во время физических упражнений;

• учащенное сердцебиение (тахикардия);

• ломкость ногтей;

• выпадение волос;

• болезненные язвы в ротовой полости;

* ощущение жжения на языке;

• осложнения при глотании;

• трещины в уголках рта;

• потеря аппетита;

• возникновение стоматита;

• нарушение вкусовых и обонятельных рецепторов (желание есть мел или же вдохнуть пары ацетона).

Из-за анемии может возникнуть гипоксия (кислородное голодание), что приводит к ограничению функций органов. В зависимости от причин возникновения анемия бывает железодефицитная, гемолитическая, вызванная дефицитом витамина В12, мегалобластная, апластическая.

Диагностика анемии

Для того, чтобы установить анемию, необходимо сдать определенные анализы.

1) Ферритин – это белок для хранения железа, который показывает запасы тканей, на который не влияет недавнее потребление продуктов, которые содержат железо. Это один из основных диагностических тестов, но также есть на определение уровня белков острой фазы (белки, которые синтезируются в печени в ответ на воспаление), который может быть повышен во время инфекции, воспаления, ожирение и травмы.



Диагностика анемии

2) Железо сыворотки – обычно не считается хорошим показателем, поскольку он колеблется в суточном диапазоне, также во время хронического заболевания, инфекции и воспаления.

3) Трансферин – белок, который переносит железо. Повышенный уровень может указывать на то, что в организме низкие запасы железа.

4) Гемоглобин – низкие уровни могут показывать наличие анемии, но они не являются специфическими для железодефицитной анемии. Поэтому важно делать скрининг по ферритину, а не просто смотреть общий анализ крови.

5) Гематокрит – низкий уровень при анемии, но также не специфический. Он, как и гемоглобин, показывает лишь тяжесть анемии.

6) Средний объем корпускулярного объема (MCV) – это объем среднего эритроцита. Он может быть уменьшен при анемии, но это также не является показателем. MCV указывает на то, что красные кровяные клетки меньше нормального значения.

Обратите внимание: MCV может быть нормальным на ранних стадиях дефицита железа или при смешанной анемии.

Определить, чего именно избыток, а чего не хватает, сможет только врач после результатов обследования. Также он сможет подобрать в соответствии с этим не только диетические рекомендации, но и препараты, что помогают быстро восполнить нехватку того или иного микроэлемента.

Как правильно питаться весной

В этот период питание должно включать особый набор продуктов – тех, которые пополнят запасы витаминов, и тех, которые не позволят испытывать снижение иммунитета. Значение имеет не количество железа, поступившего с пищей, а степень его всасывания. Для этого нужны витамины С, В2, В6, В12, фолиевая кислота, цинк, йод. Также имеет значение усвояемость железа из продукта. Например, достаточно большое количество железа всасывается из мяса, особенно красного (телятины, говядины, баранины).

Кристина Квит отмечает один распространенный миф – то, что при потреблении печенки человек получит большее количество железа, чем при потреблении других продуктов.



Мифом является то, что при потреблении печенки человек получит очень большое количество железа

Врач-гастроэнтеролог Кристина Квит “На самом деле в этом продукте действительно есть большое количество этого микроэлемента, однако не в той форме, что имеет лучшее свойство всасываться. Ухудшает усвоение железа кальций, который содержится, в частности, в молоке и сыре. Поэтому эти продукты не стоит сочетать в одном приеме пищи с красным мясом людям, которые страдают от анемии”.

5 основных видов пищевых продуктов, которые должны присутствовать в рационе человека. Это фрукты и/или овощи, злаки, молочные продукты, мясо и рыба. Оптимально употреблять 5 порций овощей или фруктов в сутки. В период, когда мало свежих овощей, можно использовать замороженные или консервированные овощи и фрукты. Худшим овощем в диетологии считается картофель. Сезонно могут использоваться морковь, свекла, капуста, лук, яблоки.

Кроме риска анемии, весной возрастает риск падения иммунитета из-за нехватки витамина D. Этот витамин регулирует очень большое количество обменных процессов в организме человека и напрямую зависит от количества солнечного света. В период перехода зимы в весну этот дефицит особенно остро выражается ростом частоты простудных и вирусных заболеваний.

Источник витамина D обязательно должно присутствовать в рационе весной – это все виды жирной рыбы (лосось, макрель, сельдь, тунец, сардина). Можно употреблять вместо продуктов просто рыбий жир в капсулах. Яйца также являются источником витамина D, как сливочное масло, козье молоко и определенные виды твердых сыров (чеддер, швейцарский). Меньше витамина D в окуне и щуке, однако достаточно для избежания дефицита данного витамина весной.



Источник витамина D обязательно должен присутствовать в рационе весной – это все виды жирной рыбы

Для поддержания здорового иммунитета один прием пищи должен включать кисломолочный напиток – йогурт, кефир, ряженку.

Ценным элементом питания весной может стать пророщенное зерно. Эти ростки содержат в себе чрезвычайно большое количество витаминов в естественном виде. Также ценным продуктом является мед, а особенно, пчелиная перга, в которой есть большое количество полезных микроэлементов для поддержания иммунитета в период авитаминоза.

Особенности питания для детей, беременных, пожилых людей

Относительно разницы между питанием в зависимости от возраста – оно не столь существенно отличается в ранний весенний период. Детям и пожилым людям необходимо тщательнее следить за уровнем витамина D, поскольку он отвечает за прочность костей и их рост. Женщинам необходимо обогащать рацион продуктами, содержащими фолиевую кислоту (шпинат, яичный желток, зелень, спаржа, бобовые, льняное масло, брокколи).

Беременным важно выбирать продукты с высоким содержанием питательных веществ. Это продукты, которые содержат большое количество важных питательных веществ по сравнению с количеством калорий: фрукты, овощи, орехи, растительные масла, йогурт. Они необходимы, чтобы удовлетворить потребность в питательных веществах во время беременности, не превышая потребности в калориях.

Врач Наталья Вильнер “Беременным следует избегать продуктов с "пустыми калориями" — тут ситуация обратная. К продуктам с "пустыми калориями" относят продукты с высоким содержанием сахара и твердых жиров, такие, как сладкие и газированные напитки, десерты, жареные продукты, цельные молочные продукты и мясо с высоким содержанием жиров. Также следует избегать приема алкоголя, некоторых видов рыбы, содержащих большое количество ртути — акула, рыба-меч. Следует ограничить потребление кофе — не более 1-2 порций в сутки”.

Дополнительно к рациональному питанию женщинам следует принимать 400 мкг фолиевой кислоты в сутки уже на этапе планирования беременности. В случае дефицита витамина D и железа в рационе беременной женщины, семейный врач порекомендует дополнительное употребление лекарств, которые их содержат.

В рационе пожилых людей следует ограничить красное мясо, отдав предпочтение рыбе и птице. Так называемая "средиземноморская диета" благоприятно действует на сердечно-сосудистую систему, снижает риск некоторых видов рака, замедляет прогресс деменции. Достаточное количество молочных продуктов с высоким содержания кальция, а также рыбы и яиц, содержащих витамин D, являются профилактикой риска переломов у пожилых людей. Стоит отметить, что не существует безопасной дозы алкоголя, поэтому стоит ограничить его потребление в пожилом возрасте — вплоть до полного отказа.



Что нужно есть весной, чтобы быть здоровыми

Рациональное питание детей включает те же 5 видов основных продуктов, что и у взрослых. В целом, здоровый рацион питания ребенка должен соответствовать рациону питания взрослых членов семьи. Согласно рекомендациям ВОЗ, обязательной добавкой к рациону в возрасте до 3 лет является витамин D (1000 МЕ в сутки). Если ребенок сбалансированно питается, другие добавки витаминов ему не нужны. Не рекомендуется употреблять чистое коровье молоко (из-за риска анемии) и меда (из-за риска ботулизма) в возрасте до 1 года.

Что не стоит есть весной

В рационе нужно знать меру. Алкоголь, трансжиры, соль, сахар, красное мясо — это то, от чего следует воздержаться. Врач Наталья Вильнер не советует воздерживаться от макаронных изделий и растительных масел. Они должны присутствовать так же, как фрукты, овощи и продукты из цельного зерна. Молочные продукты лучше выбирать нежирные, а рыбу — морскую.

Отказаться лучше от продуктов, которые не несут существенного витаминного обогащения, добавляя только калории в общий рацион и уменьшая усвоение ценных веществ, в частности железа.

Врач-гастроэнтеролог Кристина Квит “Это – жирные блюда, особенно животного происхождения (сало, жир, мясо жирных сортов, наваристые бульоны, подливы, сметана с высоким процентом жирности). Также, стоит уменьшить долю простых "быстрых" углеводов, в частности белого хлеба, сахара, продуктов из пшенной муки, поскольку они не лучшим образом будут влиять на микрофлору кишечника, которая является также одним из звеньев иммунитета нашего организма”.

Добавить необходимо разнообразные крупы, зерновые продукты, которые лучше сочетать с замороженными фруктами или зеленью на завтрак.

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