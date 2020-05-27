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Правительство продлило запрет экспорта противоэпидемических товаров, но исключило некоторые

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Правительство продлило запрет на экспорт противоэпидемических товаров
Правительство продлило запрет на экспорт противоэпидемических товаров / Иллюстративное фото

Во время введения карантина в Украине в связи с пандемией COVID-19 правительство запретило экспортировать товары противоэпидемического назначения до 1 июня. Сейчас запрет продлили до 1 июля 2020 года.

Во время заседания Кабмин продлил запрет на экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июля, но исключил из списка некоторые позиции, сообщает 24 канал.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Кабинет Министров Украины Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Здоровье Здоровье Лечение
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