Правительство продлило запрет экспорта противоэпидемических товаров, но исключило некоторые

Во время введения карантина в Украине в связи с пандемией COVID-19 правительство запретило экспортировать товары противоэпидемического назначения до 1 июня. Сейчас запрет продлили до 1 июля 2020 года.

Во время заседания Кабмин продлил запрет на экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июля, но исключил из списка некоторые позиции, сообщает 24 канал.

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