Правительство разрешило экспортировать спирт раньше, чем планировалось: новая дата

Кабмин снял запрет на экспорт этилового спирта из Украины с 15 мая 2020 года. Ранее это планировали сделать с 1 июня.

Соответствующие изменения в постановление приняли 13 мая на заседании Кабмина, пишет 24 канал.

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Производственные мощности украинских спиртовых заводов составляют примерно 600 миллионов литров этилового спирта в год, в частности ГП "Укрспирт" – 300 миллионов литров ежегодно,

– говорится в пояснительной записке.

В то же время спрос на спирт на внутреннем рынке в течение двух лет не превышает 70 – 80 миллионов литров в год. А загруженность государственных спиртовых заводов, находящихся в подчинении Министерства экономики, составляет 13%.

Каким был экспорт этилового спирта

В 2018 – 2019 годах экспорт составлял 8,1 и 9,3 миллиона литров соответственно. В частности, ГП "Укрспирт" (по данным предприятия) экспортировало 4,9 и 5,9 миллиона литров соответственно.

По данным Госстата, за два месяца 2020 года экспорт этилового спирта будет 1,1 миллиона литров. А это почти полностью является экспортом ГП "Укрспирт".

Почему ввели запрет на экспорт спирта

Кабмин в конце марта 2020 года ввел запрет экспорта этилового спирта из Украины на срок до 1 июня текущего года.

Накануне предприятие "Укрспирт" приостановило отгрузку спирта на экспорт. Такое решение приняли из-за повышенного спроса на медицинский спирт в Украине в связи с распространением COVID-19.

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