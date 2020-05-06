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Правительство Британии считает, что COVID-19 естественный, но не исключает версию с лабораторией

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Правительство Британии считает, что COVID-19 естественный, но не исключает версию с лабораторией

Правительство Великобритании считает, что коронавирус возник естественным путем, перейдя от животного к человеку. Власти не исключают версию об искусственности вируса, но считают ее маловероятной.

Власти Великобритании считают, что коронавирус возник естественным путем, но точное место, где впервые возникла передача вируса может так и остаться неизвестным, сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на телеканал Sky News.

Интересно Ученые из Уханя действительно создали коронавирус, но не COVID-19: детали

Вместе с тем, правительство не опровергло теорию США об утечке вируса из уханской лаборатории, но считает, что это маловероятно.

Британскую теорию поддержал и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Впрочем, он считает, что источником вируса может быть "морской рынок" в Ухане.

Накануне глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что происхождение вируса остается загадкой. Зато госсекретарь США Майк Помпео подлил масла в огонь, заявив, что в Вашингтоне имеют достаточное количество свидетельств, которые указывают на происхождение COVID-19 из Уханской лаборатории.

В то же время национальная разведка США говорит, что вирус "не имеет искусственного происхождения и не был генетически модифицирован".

Президент США Дональд Трамп отметил, что пока не может прокомментировать эту информацию окончательно, ведь существует много вариантов о происхождении вируса.

Зато Китай опровергает любые предположения о том, что Уханьский институт вирусологии является причиной возникновения коронавируса.


Течение заболевания COVID-19/Инфографика 24 Канала

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Австралия Дональд Трамп Новости США Великобритания Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Лечение Здоровье
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