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Правительство Италии назвало причину вспышки короновируса в стране

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Джузеппе Конте назвал причину распространения коронавируса в Италии / Фото из Twitter

Правительство Италии убеждено, что распространению коронавируса в стране способствовало "не совсем должное" управление больницей на севере Италии. Именно в этом медучреждении зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом.

Такое заявление сделал премьер-минитр Италии Джузеппе Конте 24 февраля, сообщает CNN. По его словам, сейчас очень трудно предсказать прогресс вируса в Италии. Однако правительство точно знает, что коронавирус начал распространяться по стране с Севера.

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Управление больницы было не совсем должным согласно протоколам, которые рекомендуются в этих случаях (коронавируса, – 24 канал). И это, безусловно, способствовало распространению,
– сказал Конте.

Однако итальянский премьер не назвал больницу, работники которой якобы не должным образом выполняли свои обязанности.

В то же время Конте добавил, что власти Италии продолжает с максимальной осторожностью и строгостью обеспечивать максимальную концентрацию днем и ночью".

Какова ситуация в Италии с коронавирусом?
В Италии каждый день увеличивается количество больных коронавирусом. По состоянию на 25 февраля известно о почти 230 случаях заражения, 18 человек находятся в реанимации. Еще 7 человек, к сожалению, умерли.

Больше всего коронавирус распространился в северных и центральных регионах Италии: Ломбардия, Венето, Пьемонт, Эмилия-Романья, Лацио. Из-за чрезвычайной ситуации с распространением вируса итальянская власть ввела в этих районах ограничения на передвижение.

Также итальянцам запретили покидать свои муниципалитеты, там отменили все общественные мероприятия спортивного, культурного, развлекательного и религиозного характера. Въезд в муниципалитеты также закрыт.

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Данные о смертности от коронавируса / инфографика 24 канала

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Автор: Наталья Боднар
Теги: Новости Здоровье Коронавирус 2020 Здоровье Здоровая жизнь
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