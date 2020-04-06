Правительство Украины постановило передать Италии гуманитарную помощь
Кабинет министров Украины распорядился обеспечить передачу Италии груза гуманитарной помощи в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в стране в результате распространения COVID-19.
Об этом говорится в распоряжении правительства №381 от 6 апреля.
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Вследствие распространения острой респираторной болезни COVID-19 Министерству внутренних дел, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям поручено обеспечить передачу груза гуманитарной помощи.
Кроме того, Государственной таможенной службе поручено обеспечить оперативное таможенное оформление, а администрации Госпогранслужбы – провести первоочередное осуществление контроля во время пересечения указанным грузом государственной границы.
Идея об отправке медиков в Италию: коротко
Министр внутренних дел Арсен Аваков ранее заявил, что сама Италия обратилась к Украине за гуманитарной помощью. В обращении говорилось о направлении туда медиков.
Большинство европейских стран уже отправили свои медицинские бригады в поддержку Италии. Владимир Зеленский тогда заявил, что Украина тоже примет эту просьбу о помощи.
Поэтому, 3 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Италии. Поэтому, бригада украинских медиков отправилась в Италию. Согласно указу, Украина обеспечит оплату и защиту врачам, а итальянская сторона – проживание и питание.
Кроме того, сообщалось, что на следующей неделе планируется поставка в Италию медицинского спирта, объем которого определяется с учетом потребностей внутреннего украинского рынка.
6 апреля самолет с 20 украинскими медиками-добровольцами прибыл в Италию для оказания помощи инфицированным COVID-19.
Что известно о коронавирусе в Италии? По количеству умерших от коронавируса Италия больше всего пострадала в результате пандемии. Там от инфекции состоянием на 6 апреля умерли уже более 16 000 человек. В то же время общее количество больных коронавирусом в Италии уже превысила показатель в 132 000 человек. По этому показателю страна третья в мире после США и Испании.
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