Правительство предлагает запретить курить электронные сигареты и вейпы в общественных местах

Кабинет Министров считает, что все электронные сигареты и новейшие табачные изделия должны приравниваться к обычным сигаретам на законодательном уровне.

Правительство решило инициировать изменения в законодательство, чтобы упорядочить оборот электронных сигарет в Украине, рассказал премьер-министр Алексей Гончарук на своем Telegram-канале.

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Что Кабмин хочет сделать

Распространить на электронные сигареты и новейшие табачные изделия ограничения по рекламе.

Запретить курение таких сигарет в общественных местах.

Приравнять электронные сигареты и новейшие табачные изделия (для электрического нагрева) к другим табачным средствам.

Алексей Гончарук "Здоровье украинцев должно быть защищено от вредного воздействия табака. Кроме того, это европейская практика в сфере регулирования оборота табачных изделий ".



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Согласно последним исследованиям, электронные сигареты не так безопасны, какими их считали ранее. Уже известно, что курение электронных сигарет может вызвать депрессию, а также на 30% повышает риски развития астмы, бронхита, эмфиземы.

Воспаление и ухудшение целостности эпителиальных клеток, что происходит вследствие курения электронных сигарет, приводит к респираторным заболеваниям. Кроме того, влияние паров от вейпинга повреждает ДНК в клетках легких, что значительно увеличивает риски рака.

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