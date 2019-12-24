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Правительство предлагает запретить курить электронные сигареты и вейпы в общественных местах

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Электронные сигареты в Украине / leafly

Кабинет Министров считает, что все электронные сигареты и новейшие табачные изделия должны приравниваться к обычным сигаретам на законодательном уровне.

Правительство решило инициировать изменения в законодательство, чтобы упорядочить оборот электронных сигарет в Украине, рассказал премьер-министр Алексей Гончарук на своем Telegram-канале.

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Что Кабмин хочет сделать

  • Распространить на электронные сигареты и новейшие табачные изделия ограничения по рекламе.
  • Запретить курение таких сигарет в общественных местах.
  • Приравнять электронные сигареты и новейшие табачные изделия (для электрического нагрева) к другим табачным средствам.
 
Алексей Гончарук
"Здоровье украинцев должно быть защищено от вредного воздействия табака. Кроме того, это европейская практика в сфере регулирования оборота табачных изделий ".


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Согласно последним исследованиям, электронные сигареты не так безопасны, какими их считали ранее. Уже известно, что курение электронных сигарет может вызвать депрессию, а также на 30% повышает риски развития астмы, бронхита, эмфиземы.

Воспаление и ухудшение целостности эпителиальных клеток, что происходит вследствие курения электронных сигарет, приводит к респираторным заболеваниям. Кроме того, влияние паров от вейпинга повреждает ДНК в клетках легких, что значительно увеличивает риски рака.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Вейп и электронные сигареты Табак
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