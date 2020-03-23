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Правительство разрешило продавать лекарства дистанционно

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Кабинет Министров разрешил на период карантина осуществлять торговлю лекарственными средствами и сопутствующими товарами дистанционно.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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По его словам, также разрешается доставка лекарственных средств курьерами.

 
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
“Также разрешается организовывать и осуществлять доставку непосредственно потребителям с соблюдением условий хранения лекарственных средств, определенных производителем во время их транспортировки.”

Такие меры принимают для борьбы с коронавирусом. По состоянию на 23 марта в Украине зафиксировали 78 случаев.


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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус в Украине Здоровье Новости Здоровье Коронавирус Covid-19 Лечение Денис Шмыгаль Лекарства
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