Правительство разрешило продавать лекарства дистанционно
Кабинет Министров разрешил на период карантина осуществлять торговлю лекарственными средствами и сопутствующими товарами дистанционно.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Также по теме: В Украине будут штрафовать за рекламу лекарств против коронавирус
По его словам, также разрешается доставка лекарственных средств курьерами.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
“Также разрешается организовывать и осуществлять доставку непосредственно потребителям с соблюдением условий хранения лекарственных средств, определенных производителем во время их транспортировки.”
Такие меры принимают для борьбы с коронавирусом. По состоянию на 23 марта в Украине зафиксировали 78 случаев.
Как защитить себя от коронавируса / Инфографика 24 Канала
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Предложения партнеров
Комментарии