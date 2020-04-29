Правительство США опубликовало новые исследования влияния солнца на COVID-19: результаты

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что людям нужно солнце для победы над коронавирусом. И вот теперь правительство США опубликовало данные исследования о влиянии ультрафиолета на COVID-19.

Департамент национальной безопасности США представил детали, которые касаются давно ожидаемого исследования влияния солнца на COVID-19, пишет AFP.

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В них сообщается о том, как ультрафиолет уничтожает коронавирус. Утверждается, что в ходе эксперимента солнечное излучение воссоздали в лаборатории, и по своей интенсивности оно не отличалось от настоящего.

Результаты этого исследования еще на прошлой неделе попали в Белый дом, после чего Трамп и сделал свои заявления о силе солнца, которые удивили многих специалистов.

Как солнце уничтожало коронавирус в эксперименте

Глава департамента Уильям Брайан (William Bryan) сообщил журналистам, что количество вирусных частиц на неровной поверхности уменьшилось наполовину после двух минут воздействия солнечного света и при температуре в +22ºС с влажностью в 80%.

Количество вирусных частиц, летающих в воздухе, за полторы минуты также сократилось наполовину при комнатной температуре и влажности 20%.

Критика исследования

Результаты очень удивили экспертов. Большая часть ультрафиолетовых лучей солнца принадлежит к подтипу UVA, именно они вызывают загар у человека. Ранее наука не доказала, что этот подтип опасен для вирусов.

С другой стороны, ультрафиолетовый спектр UVC сильно влияет на разный генетический материал и вирусные клетки, поэтому УФ-лампы часто используют для стерилизации. Но именно этой части спектра в солнечных лучах и нет.

Ученые, проводившие эксперимент подчеркивают, что применялся именно солнечный подтип УФ-излучения, который встречается в естественных условиях.

Критики исследования также подчеркнули, что у FDA (Управление продуктами и лекарственными средствами США) есть рецензированная статья, доказывающая, что вирус SARS-CoV не реагирует на солнечный свет.

Отметим, что результаты этого исследования действительно противоречивые. Потому что во многих жарких странах также произошли крупные вспышки заболевания коронавирусом.



Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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