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Правительство уполномочило Виктора Ляшко назначить главных санитарных врачей в регионах

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Кабинет Министров уполномочил заместителя министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко назначать главных санитарных врачей по всей Украине. Они будут отвечать за предотвращение возникновения и распространения инфекционных заболеваний, а при необходимости – их ликвидацию.

Назначить главных санитарных врачей в регионах приняли решение на внеочередном заседании правительства 14 марта. Об этом информирует пресс-служба Кабмина.

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В правительстве надеются, что это усилит скорость и эффективность борьбы с коронавирусом в Украине.

За что будут отвечать главные санитарные врачи:

  • за предотвращение возникновения и распространение инфекционных болезней человека;
  • локализацию и ликвидацию их вспышек и эпидемий на местах.

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Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости Украины Новости политики Здоровье Коронавирус в Украине Лечение Виктор Ляшко Медицина Новости Здоровье
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