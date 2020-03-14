Правительство уполномочило Виктора Ляшко назначить главных санитарных врачей в регионах
Кабинет Министров уполномочил заместителя министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко назначать главных санитарных врачей по всей Украине. Они будут отвечать за предотвращение возникновения и распространения инфекционных заболеваний, а при необходимости – их ликвидацию.
Назначить главных санитарных врачей в регионах приняли решение на внеочередном заседании правительства 14 марта. Об этом информирует пресс-служба Кабмина.
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В правительстве надеются, что это усилит скорость и эффективность борьбы с коронавирусом в Украине.
За что будут отвечать главные санитарные врачи:
- за предотвращение возникновения и распространение инфекционных болезней человека;
- локализацию и ликвидацию их вспышек и эпидемий на местах.
Основное о коронавирусе в Украине
- Пока известно о трех случаях заражения коронавирусом. К сожалению, уже есть и первая жертва – 13 марта умерла 71-летняя женщина из Радомышля Житомирской области.
- По всей Украине с 12 марта для предотвращения распространения коронавируса ввели карантин.
- С 16 марта на 2 недели закроют границы для иностранцев, а с 17 марта – ограничат авиасообщение.
- Украина закупила тест-системы для выявления нового коронавируса. В частности, в Киев поступила более тысячи тест-систем для выявления заболевания. К концу недели должны привезти еще 5 тысяч.
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