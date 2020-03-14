Правительство уполномочило Виктора Ляшко назначить главных санитарных врачей в регионах

Кабинет Министров уполномочил заместителя министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко назначать главных санитарных врачей по всей Украине. Они будут отвечать за предотвращение возникновения и распространения инфекционных заболеваний, а при необходимости – их ликвидацию.

Назначить главных санитарных врачей в регионах приняли решение на внеочередном заседании правительства 14 марта. Об этом информирует пресс-служба Кабмина.

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В правительстве надеются, что это усилит скорость и эффективность борьбы с коронавирусом в Украине.

За что будут отвечать главные санитарные врачи:

за предотвращение возникновения и распространение инфекционных болезней человека;

локализацию и ликвидацию их вспышек и эпидемий на местах.

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