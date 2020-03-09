Правительство утвердило новый усиленный план борьбы с коронавирусом
Премьер-министр Денис Шмыгаль утвердил новый усиленный план антикризисных профилактических мероприятий по борьбе с распространением коронавируса.
План утвердили согласно результатам заседания правительственного антикризисного штаба по противодействию распространению в Украине коронавируса Covid-19, пишет Правительственный портал.
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Что решили во время заседания:
- проверить запасы госрезерва средств индивидуальной защиты населения с учетом трехмесячной потребности;
- до 11 марта определить объем средств, необходимый для пополнения госрезерва;
- выяснить, способны ли отечественные производители обеспечить спрос на индивидуальные средства защиты.
Отмечают, что Антимонопольный комитет должен обеспечить выполнение закона об экономической конкуренции и защите прав пациентов при розничной торговле средствами защиты.
Минздрав и Министерство финансов обязали представить предложения по увеличению финансирования на закупку изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты и диагностических материалов, а также тест-систем для определения коронавируса.
Какие меры внедрили
Минздрав разработает коммуникационный план с определение алгоритмов действий, если будут возникать случаи коронавируса, а также создаст сеть центров по контролю и профилактике заболеваний.
Пограничники и в дальнейшем будут осматривать всех, кто прибывает в Украину из-за границы и через контрольные пункты въезда-выезда из временно оккупированных территорий.
Кроме этого, поручено обеспечить дежурство в пунктах пропуска реанимационных и медавтомобилей.
Что известно о коронавирусе в Украине: главное
- 3 марта в Украине в Черновцах зафиксировали первый случай коронавирус. Больным оказался мужчина из Черновцов, который накануне вернулся из путешествия по Италии.
- Всего в мире по состоянию на 9 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли более 3 тысяч человек. Общее количество инфицированных – 110 276 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 60 тысяч человек.
- Пока не существует вакцины от коронавируса. Впрочем, Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях
Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала
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