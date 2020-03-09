Правительство утвердило новый усиленный план борьбы с коронавирусом

Премьер-министр Денис Шмыгаль утвердил новый усиленный план антикризисных профилактических мероприятий по борьбе с распространением коронавируса.

План утвердили согласно результатам заседания правительственного антикризисного штаба по противодействию распространению в Украине коронавируса Covid-19, пишет Правительственный портал.

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Что решили во время заседания:

проверить запасы госрезерва средств индивидуальной защиты населения с учетом трехмесячной потребности;

до 11 марта определить объем средств, необходимый для пополнения госрезерва;

выяснить, способны ли отечественные производители обеспечить спрос на индивидуальные средства защиты.

Отмечают, что Антимонопольный комитет должен обеспечить выполнение закона об экономической конкуренции и защите прав пациентов при розничной торговле средствами защиты.

Минздрав и Министерство финансов обязали представить предложения по увеличению финансирования на закупку изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты и диагностических материалов, а также тест-систем для определения коронавируса.

Какие меры внедрили

Минздрав разработает коммуникационный план с определение алгоритмов действий, если будут возникать случаи коронавируса, а также создаст сеть центров по контролю и профилактике заболеваний.

Пограничники и в дальнейшем будут осматривать всех, кто прибывает в Украину из-за границы и через контрольные пункты въезда-выезда из временно оккупированных территорий.

Кроме этого, поручено обеспечить дежурство в пунктах пропуска реанимационных и медавтомобилей.

Что известно о коронавирусе в Украине: главное

3 марта в Украине в Черновцах зафиксировали первый случай коронавирус. Больным оказался мужчина из Черновцов, который накануне вернулся из путешествия по Италии.

зафиксировали первый случай коронавирус. Больным оказался мужчина из Черновцов, который накануне вернулся из путешествия по Италии. Всего в мире по состоянию на 9 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли более 3 тысяч человек . Общее количество инфицированных – 110 276 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 60 тысяч человек.

. Общее количество инфицированных – по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели Пока не существует вакцины от коронавируса. Впрочем, Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях



Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

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