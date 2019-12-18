Правительство внесло изменения в процедуру оказании некоторых медицинских услуг: что нового

64 Читати новину українською
Изменения в медицине / unsplash.com

Кабинет Министров Украины одобрил ряд решений для улучшения медицинских услуг. В частности, продолжил проект по трансплантации на 2020 год, пересмотрел процедуру для лечения за рубежом и усиления противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и туберкулезу.

Об этом говорится на Правительственном портале.

Также на тему: Трансплантация органов: когда полноценно заработает в Украине и за чем задержка?

Трансплантация

Что сделали? Правительство продлило пилотный проект на 2020 год по трансплантации.

Что это даст? Это позволит расширить количество участников проекта, и заключить договоры со всеми, кто делает трансплантацию и имеет лицензию. Также это даст возможность предусмотреть использование средств на оплату трансплантату из-за границы.

Лечение за рубежом

Что сделали? Правительство утвердило механизм коммуникации на сайте Минздрава.

Уряд ухвалив зміни в медицині
Правительство принял изменения в медицине \ kmu.gov.ua

Что это даст? Люди смогут отслеживать этапы рассмотрения заявок на лечение за рубежом в реальном времени, что позволит лучше понимать сроки их принятия.

Что украинцы лечат за границей – читайте здесь.

Противодействие ВИЧ\СПИДу и туберкулезу

Что сделали? Также Правительство приняло решение изменить систему здравоохранения по противодействию ВИЧ-инфекции/СПИДу и туберкулезу в Украине. Теперь Национальный совет по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДу возглавит Министр здравоохранения, а заместителем станет Министр социальной политики.

Что это даст? Таким образом правительство хочет улучшить координацию усилий по борьбе с этими заболеваниями.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Когда День святого Николая в Украине: дата праздника
сегодня
9421
Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Медицина Лечение Кабинет Министров Украины ВИЧ Трансплантация
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 13:01 Мифы о здоровье, которые мы опровергли в 2019 году
Вероніка Климська 230
17 декабря 20:00 Главные победы и поражения украинской медицины в 2019 году
Олена Кандяк 123
17 декабря 15:41 Скандалы в Минздраве: кто уволился из-за несогласия с новым руководством
Анастасія Кушпіт 134
17 декабря 11:00 Самые популярные пластические операции, которые делали украинки в 2019 году
Анастасія Манюхіна 421
16 декабря 18:50 Как не потерять деньги за больничный: советы тем, кто не может получить больничный лист
Євгенія Мазур 142
Новости
Больше новостей
Залиште відгук