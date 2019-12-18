Правительство внесло изменения в процедуру оказании некоторых медицинских услуг: что нового

Кабинет Министров Украины одобрил ряд решений для улучшения медицинских услуг. В частности, продолжил проект по трансплантации на 2020 год, пересмотрел процедуру для лечения за рубежом и усиления противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и туберкулезу.

Об этом говорится на Правительственном портале.

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Трансплантация

Что сделали? Правительство продлило пилотный проект на 2020 год по трансплантации.

Что это даст? Это позволит расширить количество участников проекта, и заключить договоры со всеми, кто делает трансплантацию и имеет лицензию. Также это даст возможность предусмотреть использование средств на оплату трансплантату из-за границы.

Лечение за рубежом

Что сделали? Правительство утвердило механизм коммуникации на сайте Минздрава.



Правительство принял изменения в медицине \ kmu.gov.ua

Что это даст? Люди смогут отслеживать этапы рассмотрения заявок на лечение за рубежом в реальном времени, что позволит лучше понимать сроки их принятия.

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Противодействие ВИЧ\СПИДу и туберкулезу

Что сделали? Также Правительство приняло решение изменить систему здравоохранения по противодействию ВИЧ-инфекции/СПИДу и туберкулезу в Украине. Теперь Национальный совет по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДу возглавит Министр здравоохранения, а заместителем станет Министр социальной политики.

Что это даст? Таким образом правительство хочет улучшить координацию усилий по борьбе с этими заболеваниями.

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