Правительство выделило 203 миллиона на зарплаты медработникам и учителям

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/ firtka

Кабинет министров Украины выделил средства на погашение задолженности медработникам и учителям.

Об этом на своей странице в Facebook заявил член партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.

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Он рассказал, что Кабмин перераспределил 203 миллиона стабилизационной дотации между областями. Это лишь частично погасит задолженность по зарплате врачам и учителям, но это лишь один из шагов. В общем государство должно своим работникам в сфере знаний и здравоохранения более миллиарда гривен.

Также Гончаренко поделился документацией, где можно просмотреть, сколько средств получила каждая область на погашение задолженности.

Сколько денег выделили на каждую область:

Ранее руководительница Минздрава Зоряна Скалецкая пообещала, что окончательно все долги будут погашены в апреле 2020 года. Однако правительство должно было выделить первых 700 миллионов еще 15 ноября.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Кабинет Министров Украины Новости Здоровье Здоровая жизнь Министерство здравоохранения Украины Учеба Больница Министерство образования и науки Украины Бюджет Европейская солидарность Алексей Гончаренко
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