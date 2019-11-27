Правительство выделило 203 миллиона на зарплаты медработникам и учителям

Кабинет министров Украины выделил средства на погашение задолженности медработникам и учителям.

Об этом на своей странице в Facebook заявил член партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.

К теме: Скалецкая пообещала, что медработникам задолжали зарплату в последний раз

Он рассказал, что Кабмин перераспределил 203 миллиона стабилизационной дотации между областями. Это лишь частично погасит задолженность по зарплате врачам и учителям, но это лишь один из шагов. В общем государство должно своим работникам в сфере знаний и здравоохранения более миллиарда гривен.

Также Гончаренко поделился документацией, где можно просмотреть, сколько средств получила каждая область на погашение задолженности.

Сколько денег выделили на каждую область:

Ранее руководительница Минздрава Зоряна Скалецкая пообещала, что окончательно все долги будут погашены в апреле 2020 года. Однако правительство должно было выделить первых 700 миллионов еще 15 ноября.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.