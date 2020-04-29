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Правительство выделит 100 миллионов гривен на закупку аппаратов ИВЛ

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Правительство выделит 100 миллионов на аппараты ИВЛ
Правительство выделит 100 миллионов на аппараты ИВЛ / 5 канал

Правительство проголосовало за проект постановления Кабмина о выделении средств для аппаратов искусственной вентиляции легких.

Во время заседания правительства 29 апреля министр здравоохранения Максим Степанов предложил выделить 100 миллионов гривен на закупку аппаратов ИВЛ из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19. Кабмин поддержал это решение.

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По словам Степанова, этих средств должно хватить примерно на 200 апартов искусственной вентиляции легких. Аппараты планируют закупить у отечественных производителей. Министр отметил, что аппараты, которые планируют закупить, уже прошли экспертизу и они соответствуют всем критериям качества.

На фоне скандала с госпредприятием "Медзакупки" Степанов заявил, что закупка аппаратов ИВЛ будет происходить через государственные предприятия, которые подчинены органам управления Минздрава. Он добавил, что все будет происходить в рамках законодательства и с соблюдением всех процедур.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Кабинет Министров Украины Деньги Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Бюджет Министерство здравоохранения Украины Максим Степанов Новости Здоровье Здоровье Лечение
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