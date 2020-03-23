Правительство запретило экспорт этилового спирта

Кабмин во время внеочередного заседания 23 марта принял решение о запрете экспорта этилового спирта с территории Украины. Соответствующее постановление будет действовать минимум до 1 июня.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Правительство приняло решение до 1 июня запретить экспорт этилового спирта с территории Украины,

– говорится в его сообщении.

Шмыгаль также добавил, что посты контроля на выездах с предприятий, производящих этиловый спирт, должны обеспечить контроль куда и кому отгружается спирт.

Заметим, что ранее государственное предприятие Укрспирт самостоятельно инициировало остановку отгрузки спирта и его экспорт. Такое решение приняли в связи с повышенным спросом на медицинский спирт в Украине из-за распространения вируса Covid-2019.

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Какова ситуация с коронавирусом в Украине?

В Украине по состоянию на 23 марта зафиксировано 73 случая коронавируса. Один пациент из Черновицкой области полностью выздоровел. Три человека, к сожалению, умерли.