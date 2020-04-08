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Праздновали приезд друга из-за границы: на Житомирщине зафиксировали вспышку коронавируса

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В Житомирской области зафиксировали массовую вспышку коронавируса / dyvys.info

В городе Малин, в Житомирской области, зафиксировали массовые случаи заражения коронавируса. Произошло это после того, как компания людей отпраздновала возвращение своего друга из-за рубежа. Похожая ситуация и в Бердичевском районе.

В результате такой небрежности в районном центре зафиксировали вспышку COVID-19. Об этом на брифинге 8 апреля сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

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Меня больше всего поразил факт, когда в Малине собралась компания отпраздновать приезд своего товарища из-за рубежа. И сейчас мы имеем вспышку – восемь случаев в Малине,
– отметил чиновник.

Похожая ситуация повторилась и в Бердичевском районе Житомирской области. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик.

В одной семье сын сознательно контактировал с человеком, который приехал из-за границы,
– заявил Суслик.

В результате заболела его мать, она находится в тяжелом состоянии.

Из-за вспышек болезни власти Житомирской области рассматривает возможность полной изоляции Малина и Бердичева. Хотят полностью ограничить въезды-выезды в и из этих городов.

Коронавирус на Житомирщине: основное

  • В течение 7 апреля в Житомирской области зарегистрировали 13 случаев заражения COVID-19.
  • Общее количество составляет сейчас – 27 человек.
  • В лабораторных центрах проверяют еще 22 подозрения заболевания коронавирус.
  • Местных жителей призвали не контактировать с людьми, которые прибывают из-за границы.

Яка відповідальність передбачена за порушення карантину Інфографіка 24 канал
Какая ответственность предусмотрена за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости Украины Новости Здоровье Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Лечение Здоровье Медицина Новости Житомира
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