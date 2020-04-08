Праздновали приезд друга из-за границы: на Житомирщине зафиксировали вспышку коронавируса
В городе Малин, в Житомирской области, зафиксировали массовые случаи заражения коронавируса. Произошло это после того, как компания людей отпраздновала возвращение своего друга из-за рубежа. Похожая ситуация и в Бердичевском районе.
В результате такой небрежности в районном центре зафиксировали вспышку COVID-19. Об этом на брифинге 8 апреля сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.
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Меня больше всего поразил факт, когда в Малине собралась компания отпраздновать приезд своего товарища из-за рубежа. И сейчас мы имеем вспышку – восемь случаев в Малине,
– отметил чиновник.
Похожая ситуация повторилась и в Бердичевском районе Житомирской области. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик.
В одной семье сын сознательно контактировал с человеком, который приехал из-за границы,
– заявил Суслик.
В результате заболела его мать, она находится в тяжелом состоянии.
Из-за вспышек болезни власти Житомирской области рассматривает возможность полной изоляции Малина и Бердичева. Хотят полностью ограничить въезды-выезды в и из этих городов.
Коронавирус на Житомирщине: основное
- В течение 7 апреля в Житомирской области зарегистрировали 13 случаев заражения COVID-19.
- Общее количество составляет сейчас – 27 человек.
- В лабораторных центрах проверяют еще 22 подозрения заболевания коронавирус.
- Местных жителей призвали не контактировать с людьми, которые прибывают из-за границы.
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