Празднование Нового года в Пекине отменяют из-за вспышки смертельного коронавируса
Власти Китая борются с распространением опасного и неизвестного коронавируса, унесшего жизни по меньшей мере 25 человек. В четверг, 23 января, было принято решение отменить празднование Нового года в Пекине.
Китайские власти решили отменить все масштабные мероприятия в Пекине по случаю Нового года, который отмечается по лунному календарю 25 января. Об этом сообщает агентство DPA.
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"Власти Пекина запретили проводить многолюдные мероприятия, включая празднование Нового года, с целью предотвратить распространение нового коронавируса", – говорится в сообщении.
Как известно, тысячи китайцев выезжают за границу во время празднования Нового года, а миллионы людей путешествуют по Китаю.
Добавим, ранее власти закрыли города Ухань, Хуанган и Эчжоу, а также приостановили все авиарейсы и железнодорожные сообщения оттуда. Также прекратилась работа общественного транспорта и метрополитена внутри Уханя.
Жителям Уханя рекомендуют избегать толпы и минимизировать общественные собрания и тому подобное. Также в интернете появляются видео из города. На одном из них показано, как китайцы в панике пытаются приобрести продукты в супермаркете.
Это группа вирусов, которые способны вызвать простудные заболевания и нетипичные пневмонии.В основном, коронавирусами принято считать вирусы инфекционного бронхита птиц, хотя в эту семью входят и коронавирусы человека.
До сих пор считали, что коронавирус поражает животных. Передача от человека к человеку достаточно ограничена. Точные причины вспышки в Китае еще выясняют.
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