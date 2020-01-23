Празднование Нового года в Пекине отменяют из-за вспышки смертельного коронавируса

Власти Китая борются с распространением опасного и неизвестного коронавируса, унесшего жизни по меньшей мере 25 человек. В четверг, 23 января, было принято решение отменить празднование Нового года в Пекине.

Китайские власти решили отменить все масштабные мероприятия в Пекине по случаю Нового года, который отмечается по лунному календарю 25 января. Об этом сообщает агентство DPA.

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"Власти Пекина запретили проводить многолюдные мероприятия, включая празднование Нового года, с целью предотвратить распространение нового коронавируса", – говорится в сообщении.

Как известно, тысячи китайцев выезжают за границу во время празднования Нового года, а миллионы людей путешествуют по Китаю.

Roads leading to and from Wuhan have now been blocked as the city has been placed in quarantine to try and stop the spread of the coronavirus #China #Wuhan #Coronavirus pic.twitter.com/ONlDM0T9Oe — CNW (@ConflictsW) January 23, 2020

Добавим, ранее власти закрыли города Ухань, Хуанган и Эчжоу, а также приостановили все авиарейсы и железнодорожные сообщения оттуда. Также прекратилась работа общественного транспорта и метрополитена внутри Уханя.

C'est OFFICIEL. Depuis ce jeudi 10 heures en Chine, les habitants de Wuhan ont été placés en quarantaine par les autorités et tous les transports sont à l'arrêt.



Cette ville compte environ 11 millions d'habitants. La mesure est radicale. Sans doute inédite à cette échelle. pic.twitter.com/0rzHivBl9D — Le thug en personne (@Plantureux) January 23, 2020

Жителям Уханя рекомендуют избегать толпы и минимизировать общественные собрания и тому подобное. Также в интернете появляются видео из города. На одном из них показано, как китайцы в панике пытаются приобрести продукты в супермаркете.

Locals in #Wuhan, #China fighting over food in the shops as Wuhan goes into lockdown today. pic.twitter.com/SnMhjKGNg6 — Aurora Intel (@AuroraIntel) January 23, 2020

Коронавирус – что это? Это группа вирусов, которые способны вызвать простудные заболевания и нетипичные пневмонии.В основном, коронавирусами принято считать вирусы инфекционного бронхита птиц, хотя в эту семью входят и коронавирусы человека. До сих пор считали, что коронавирус поражает животных. Передача от человека к человеку достаточно ограничена. Точные причины вспышки в Китае еще выясняют.

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