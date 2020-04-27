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Что такое предиабет: симптомы, диагностика и лечение

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Предиабет – симптомы, класификация и как лечить предиабет
Предиабет: критерии, симптомы / Unsplash

Большая часть пациентов с диагнозом сахарный диабет не знают о своем заболевании. И у около 20% из всех больных был предиабет.

Предиабет – это промежуточное состояние гипергликемии, при котором показатели глюкозы крови выше нормы, но ниже пороговых значений для постановки диагноза сахарный диабет, рассказала фармаколог Галина Бочкарева, пишет 24 канал.

Также по теме: Сахарный диабет: как выявить, группы риска и профилактика

Симптомы предиабета

В большинстве случаев у человека с предиабетом нет никаких жалоб. Поэтому так важно проводить плановую диагностику.

Обычно его случайно находят во время профилактических осмотров или когда вы обратились к врачу с другой причиной. Диагноз может звучать так: нарушение толерантности к глюкозе или нарушение гликемии натощак.

Пердіабет може ніяк не проявлятия
Предиабет может никак не проявляться / newscientist.com

Как выявить предиабет?

  • сдать глюкозу плазмы крови натощак;
  • сделать пероральный глюкозо-толерантный тест.

Лечение предиабета

Предиабет обязательно надо лечить, это позволит снизить риск развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

В первую очередь нужно изменить образ жизни.

Питание – никаких безуглеводных, кето-, малокалорийных, безжировых диет. Только полноценный разнообразный рацион и соблюдение режима.

Физическая активность – 150 минут в неделю или 30 минут каждый день. Выберите то, что вам по душе, – бег, ходьба, плавание, танцы – и постепенно увеличивайте до 300 минут в неделю.

Лекарства. Есть и препараты – самый эффективный и безопасный для лечения предиабета на это время – метформин. Но все в комплексе с изменением образа жизни, ведь волшебных таблеток нет, к сожалению. В выводах исследований указано, что метформин не столь эффективен, как изменение образа жизни.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Лечение Новости Здоровье Профилактика заболеваний Диабет
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