Прединсультное состояние: что это и как реагировать

В официальной медицине такого понятия нет. Под эту расплывчатую формулировку приписывают много разных состояний.

Об этом рассказала невролог Елена Гайворонская.

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Транзиторная ишемическая атака

Транзиторная ишемическая атака является ближайшей по смыслу к этому народному термину. Это такое же нарушение мозгового кровообращения, как инсульт, но организм сам справился с проблемой.

Частые причины транзиторной ишемической атаки:

атеросклероз со значительным сужением сосудов;

мерцательная аритмия с тромбами в полости сердца,

гипертоническая болезнь и вторичная артериальная гипертензия.

Как проявляется:

слабость,

нарушения чувствительности, обычно на одной половине тела или в одной руке/ноге;

нарушение координации;

перекос лица;

нарушение речи.

Обычно симптомы возникают внезапно и полностью проходят в течение 24 часов, но по поводу продолжительности сейчас ведутся споры.

Иногда пациенты начинают сами себе ставить диагнозы: "я проснулся, а у меня онемела рука. О, ужас, у меня ишемическая атака!". А на самом деле это просто нерв сдавился во время сна. Чтобы поставить диагноз, нужна полноценная развернутая консультация.



Доказательная медицина не ставит диагноз "прединсультное состояние" / pixabay.com

Гипертонический криз

По современным рекомендациям под гипертоническим кризом понимают значительное повышение давления, связанное с острым поражением органов, а не любое повышение давления.

Иногда люди испытывают головную боль или головокружение, измеряют давление и оно повышено. "У меня рабочий 120, а тут подскочил до 140, поэтому мне так плохо", – вроде бы логично.

В реальности часто бывает наоборот: первично возникает головная боль (мигрень, головная боль напряжения и др.) Или приступ головокружения, а давление повышается позже.

Паническая атака

В категорию "прединсультное состояние" также ошибочно могут попадать заболевания, которые не имеют никакого отношения к сердечно-сосудистой патологии, например, паническая атака: сердцебиение, одышка, волны жара и холода, тошнота, головокружение, сильный страх.

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