Прединсультное состояние: что это и как реагировать
В официальной медицине такого понятия нет. Под эту расплывчатую формулировку приписывают много разных состояний.
Об этом рассказала невролог Елена Гайворонская.
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Транзиторная ишемическая атака
Транзиторная ишемическая атака является ближайшей по смыслу к этому народному термину. Это такое же нарушение мозгового кровообращения, как инсульт, но организм сам справился с проблемой.
Частые причины транзиторной ишемической атаки:
- атеросклероз со значительным сужением сосудов;
- мерцательная аритмия с тромбами в полости сердца,
- гипертоническая болезнь и вторичная артериальная гипертензия.
Как проявляется:
- слабость,
- нарушения чувствительности, обычно на одной половине тела или в одной руке/ноге;
- нарушение координации;
- перекос лица;
- нарушение речи.
Обычно симптомы возникают внезапно и полностью проходят в течение 24 часов, но по поводу продолжительности сейчас ведутся споры.
Иногда пациенты начинают сами себе ставить диагнозы: "я проснулся, а у меня онемела рука. О, ужас, у меня ишемическая атака!". А на самом деле это просто нерв сдавился во время сна. Чтобы поставить диагноз, нужна полноценная развернутая консультация.
Доказательная медицина не ставит диагноз "прединсультное состояние" / pixabay.com
Гипертонический криз
По современным рекомендациям под гипертоническим кризом понимают значительное повышение давления, связанное с острым поражением органов, а не любое повышение давления.
Иногда люди испытывают головную боль или головокружение, измеряют давление и оно повышено. "У меня рабочий 120, а тут подскочил до 140, поэтому мне так плохо", – вроде бы логично.
В реальности часто бывает наоборот: первично возникает головная боль (мигрень, головная боль напряжения и др.) Или приступ головокружения, а давление повышается позже.
Паническая атака
В категорию "прединсультное состояние" также ошибочно могут попадать заболевания, которые не имеют никакого отношения к сердечно-сосудистой патологии, например, паническая атака: сердцебиение, одышка, волны жара и холода, тошнота, головокружение, сильный страх.
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