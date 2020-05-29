Предложили новую схему лечения коронавируса

Ученые заявили, что нашли новое сочетание лекарств, которое поможет выздороветь больным COVID-19, это комбинация антивирусного и противовоспалительного препаратов. По замыслу исследователей, первый препарат остановит развитие инфекции, а второй не даст развиться "цитокиновому шторму" – опасной для организма иммунной реакции.

Специалисты из Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна уже начали испытания новой схемы лечения COVID-19. Речь идет о комбинации антивирусного препарата Ремдесивир и противовоспалительного Барицитиниб. Об этом говорится в научной статье, которую опубликовал Science Daily.

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Несколько месяцев назад команда одной из первых приступила к исследованиям эффективности внутривенных инъекций Ремдесивира для борьбы с осложнениями недомоганий в результате COVID-19.

Пациенты, получавшие комбинацию этих препаратов, выздоравливали на четыре дня раньше тех, кто получал плацебо.

Ученые предлагают новую комбинацию лекарств против COVID-19

Теперь исследователи еще раз проверят, можно ли улучшить результаты сочетанием Ремдесивира с Барицитинибом – препаратом, который обычно используется для лечения ревматоидного артрита.

Ученые надеются, что такая комбинация не только замедлит размножения вируса, но и остановит развитие "цитокинового шторма" – чрезмерной реакции иммунной системы на инфекцию.

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Как проверят эффективность сочетания препаратов

Участники испытаний пройдут десятидневный курс инъекций Ремдесивира.

Далее части из них назначат принимать в течение двух недель Барицитиниб, другие участники будут принимать плацебо.

Если комбинация двух препаратов покажет себя успешной, она может стать новым стандартом для лечения COVID-19.

Что известно о лечении COVID-19?Пока нет эффективных лекарств против коронавируса. Все препараты, применяемые в настоящее время – экспериментальная терапия. Они одобрены для применения только потому, что они доказали свою эффективность при других заболеваниях.