Предложили новый способ определения пола

Французские и южноафриканские исследователи обнаружили, что форма улитки внутреннего уха имеет половые признаки уже при рождении человека.

Ученые изучили в трех измерениях форму улитки человеческого уха. Моделью послужили 94 клинических образца из Франции и Южной Африки, информирует Le Monde.

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Улитки проанализировали с использованием математических и компьютерных инструментов.

Они очень тщательно проанализировали геометрию улитки и заметили различия в ее спирали. Эти различия были связаны с половой принадлежностью, а не с географическим происхождением людей.

Улитка – что это? Это коническая закрученная ячейка в кости, по размеру она составляет половину горошины. Она состоит из трех спирально закрученных трубок.

Чтобы подтвердить точность этих методов определения пола, эксперты исследовали биологический профиль новой выборки. Для этого им нужно было выявить половые различия 22 юношеских скелетов из Страсбургского музея анатомии, пол которых они уже знали. После сравнения результатов два из этих скелетов были ошибочно идентифицированы как мужчины, тогда как на самом деле они были женщинами.

Строение уха

До сих пор лучшим показателем для определения пола человека по его скелету был таз, который у женщин шире, чтобы позволить прохождение ребенка во время родов. Однако эти половые различия (диморфизм) в основном доступны для наблюдения на хорошо сохранившихся скелетах взрослых.

Узнать пол ребенка по тазу или даже по всему скелету практически невозможно. Половой диморфизм не проявляется до полового созревания. Поэтому изучение формы улитки внутреннего уха поможет преодолеть эти трудности.

Ни одному доселе известному методу определения половых отличий, кроме определения по тазу, не удавалось достичь такой точности. С помощью этого метода можно будет определить пол очень древних ископаемых остатков, даже фрагментарных.

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